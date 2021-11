Este rentabil un filtru cu osmoză inversă? Care sunt avantajele?

Unii oameni se întreabă totuși dacă apa de la robinet este într-adevăr curată, de unde vine, dacă nu cumva trece prin conducte vechi, afectate de coroziune și prost întreținute. Toate aceste întrebări îi fac să nu aibă încredere în apa de la robinet și să se gândească la folosirea unor purificatoare de apă.

Oamenii se gândesc de asemenea și la poluarea râurilor și a lacurilor din țara noastră, despre care se tot vorbește an de an. În ziua de zi, canalizarea, depozitele de gunoi, deșeurile chimice ce sunt rău protejate pot cauza daune mediului. În concluzie, ținând cont de asemenea aspecte, este de înțeles de ce oamenilor le este frică să bea apă de la robinet, deși se spune că ea are o calitate bună, destinată consumului uman.

Un alt aspect important este apa dură, care are prea multe minerale. Aceasta în combinație cu clorul (ce a fost adăugat pentru combaterea virusurilor și bacteriilor) poate avea un gust ciudat. Acest lucru poate fi corectat prin folosirea filtrelor de purificare a apei, care ajută în eliminarea contaminanților (dacă aceștia există).

Dacă la anumite blocuri, conductele sunt prea vechi, acestea ar putea afecta calitatea apei. Drept urmare, apa poate avea un gust metalic și o anumită toxicitate din cauza metalelor și a altor substanțe. Principalele probleme ar fi: suspendarea produselor de coroziune și creșterea toxicității din cauza coroziunii cuprului, plumbului, cadmiului. În pofida acestor probleme, un filtru de apă de calitate ar putea face ca apa să fie iar bună de băut.

Unii oameni s-au convins deja de rentabilitatea achiziționării stațiilor de osmoză inversă, care se montează în masca de la chiuvetă. Acestea sunt la modă de câțiva ani și sunt foarte eficiente, cu ajutorul lor se obține apă pură, în proporție de peste 90-97%.

Cât de rentabil este un filtru cu osmoză inversă?

Prin folosirea unei stații de osmoză inversă de pe Apă-Gaz-Canalizare.ro, apa va fi foarte curată, întrucât va fi separată de agenții poluanți. O astfel de stație este ușor de montat, de întreținut și utilizat și în plus, este extrem de eficientă.

Filtrele sunt instalate chiar sub robinet, în bucătărie, pentru a obține apă de bună calitate, pură în proporție de peste 90-97%. Principiul este simplu, apa va trece prin membrana semipermeabilă de la filtru și astfel este purificată. Mai exact sunt eliminate bacteriile, metalele grele, virusurile și alți agenți poluanți.

Ce este o membrană de osmoză inversă (denumită și membrană RO)?

Este o membrană semipermeabilă folosită ca filtru pentru purificarea apei. Aceasta reține moleculele de dimensiuni mai mari decât cele ale apei, astfel se obține apă pură.

Prin utilizarea unei membrane de osmoză inversă, respectiv a unui stații de osmoză inversă, chiar și apa contaminată poate fi purificată. Aceste sisteme de purificare a apei se folosesc și la purificarea apei de mare, la desalinizarea acesteia.

Unii oameni care folosesc astfel de sisteme, spun despre membranele RO că sunt eficiente, că au o capacitate mare de purificare a apei, dar în timp starea lor este afectată. Pentru asta se folosește un cărbune activ, care îndepărtează substanțele ce afectează starea membranei.

Sistemele de osmoză inversă cu membrane RO au capacitatea de a elimina toate impuritățile (ele rețin microorganismele și alte substanțe) și lasă să treacă apa în procent de 90-97%. În timp, ele se pot înfunda și trebuie înlocuite.

În ultimii ani, un număr tot mai mare de gospodării instalează astfel de stații de osmoză inversă pentru purificarea apei. Oamenii vor să bea o apă pură, fără clor și alte impurități nedorite. Stațiile de osmoză inversă sunt ușoare, puțin costisitoare și rapid de instalat.