"Era să ne pierdem unul pe celălalt". Celia, aproape de divorț: Răceala lui era oglinda mea. Primeam ceea ce ofeream

"Acum câțiva ani am trecut printr-o perioadă în care starea mea a fost activată mai mult pe negativ decât pe pozitiv. Mă încărcam cu partea goală a paharului și nu mai prea vedeam partea plină. Corpul meu a fost suprasolicitat. Angelo a fost un bebeluș atipic, care dormea exagerat de greu și puțin.

Au fost vreo doi ani de oboseală acumulată, doi ani în care nu am reușit deloc să am 4-5 ore legate de somn pe noapte. Lui Angelo i-am dat lapte și de câte trei ori pe noapte, până la 2 ani și jumătate, pentru că, dacă nu îi dădeam, se trezea de tot și nu mai reușeam să îl culc cu orele. Chiar și azi îmi spune că urăște somnul, că nu înțelege de ce a fost inventat somnul. (râde) Când aude: "Hai, că e ora de culcare!, își pune mâna în cap. (râde)", a povestit Celia, într-un interviu pentru viva.ro.

"Are o energie inepuizabilă și clar nu și-o ia din somn. Epuizarea acumulată în primii doi ani a culminat cu pierderea unei sarcini în luna a treia. Aceasta se întâmpla în același interval în care soțul meu și-a pierdut tatăl… El avea nevoie de susținere, eu – de asemenea, și era să ne pierdem unul pe celălalt. Din orgolii, din epuizare, din tristețe, din stările aduse de mini-depresia în care mă aflam… Ambii exageram. Eram amândoi răniți și încă ne iubeam enorm.

"A fost o mare cumpănă în relația noastră"

Tot rugăciunea ne-a salvat și atunci. A fost o mare cumpănă în relația noastră. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ghidat și am avut puterea să pun familia pe primul loc, chiar și atunci când nu mai aveam siguranța că sunt iubită, apreciată și când am decis să las armele jos și să îl înconjor cu iubire, să caut tot ce era pozitiv, bun în relația noastră. Aveam enorm de multe motive cu care să mă încarc pozitiv zi de zi… Schimbarea a început cu mine și apoi s-a schimbat și soțul.

Am realizat că răceala lui era oglinda mea. Primeam ceea ce ofeream. Am început să las supărările și să mă autocontrolez, să las eu de la mine, să nu mai accept nemulțumirea, să ofer iubire și să am răbdare ca lucrurile sa revină la normal. Cu Dumnezeu și cu iubire, toate se așază… Unde e cu adevărat iubire, nu se sfârșește! Iar noi chiar ne-am luat din iubire! A durat ceva timp să ne revenim la normal. După, am realizat și noi că am fost la un pas să ne pierdem și cât de trist ar fi fost să se ajungă la asta. Da, lui Dumnezeu I-am cerut îndrumare în acea perioadă și toate s-au rezolvat!", a mai spus artista.

