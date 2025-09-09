Emmanuel Macron a numit un nou premier, în ajunul protestului „Blocăm totul“. Cine e Sébastien Lecornu / foto în articol

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a numit marți pe Sébastien Lecornu, un conservator care l-a susținut în campania prezidențială din 2017, ca prim-ministru, sfidând așteptările că ar putea merge spre stânga.

Alegerea lui Lecornu, în vârstă de 39 de ani, indică determinarea lui Macron de a continua cu un guvern minoritar care susține ferm agenda sa de reforme economice pro-business, în cadrul căreia taxele pentru companii și pentru persoanele bogate au fost reduse, iar vârsta de pensionare a fost majorată, potrivit Reuters.

Macron a fost nevoit să numească al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după ce parlamentul l-a demis pe François Bayrou la doar nouă luni după preluarea postului, din cauza planurilor sale de a controla datoria în creștere a țării.

Prin încredințarea funcției lui Lecornu, Macron riscă să alieneze Partidul Socialist de centru-stânga și îl lasă pe președinte și guvernul său dependenți de sprijinul extremei drepte, Adunarea Națională condusă de Marine Le Pen, în parlament.

Prioritatea imediată a lui Lecornu va fi să construiască consens în jurul bugetului pentru 2026, o sarcină care l-a doborât pe Bayrou, care susținea reduceri agresive de cheltuieli pentru a limita un deficit aproape dublu față de plafonul UE de 3% din PIB.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța

Foto: Agerpres

Bugetul Franței, în prim-plan

Tulburările politice din această săptămână scot în evidență o criză tot mai profundă în Franța, care slăbește a doua economie ca mărime din zona euro, pe măsură ce se adâncește în mlaștina datoriei.

Nominalizarea lui Lecornu nu este lipsită de riscuri pentru Macron. El riscă să pară insensibil într-un moment de nemulțumire populară mocnită, iar sondajele arată că alegătorii doresc schimbare. Protestele naționale „Blocați Totul” amenință cu perturbări extinse miercuri.

Lecornu a ocupat recent funcția de ministru al Apărării, supraveghind creșterea cheltuielilor pentru apărare și contribuind la modelarea gândirii europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

Lecornu a intrat în politică făcând campanie pentru fostul președinte Nicolas Sarkozy la vârsta de 16 ani. A devenit primar al unui oraș mic din Normandia la 18 ani și apoi cel mai tânăr consilier guvernamental al lui Sarkozy la 22 de ani.

El a părăsit partidul conservator Les Républicains pentru a se alătura mișcării politice centristă a lui Macron când acesta a fost ales președinte în 2017. Cinci ani mai târziu, a condus campania de realegere a lui Macron.

Prin numirea unui ministru din propriul său tabără, cu un trecut conservator, Macron pare să fi decis să-și păstreze moștenirea economică cu orice preț.

Socialiștii se angajaseră să inverseze unele dintre politicile sale pro-business emblematice, inclusiv eliminarea impozitului pe avere și creșterea vârstei de pensionare, măsuri pe care președintele le consideră esențiale pentru a face Franța atractivă pentru investitori.

Lecornu a avut, uneori, urechea Marinei Le Pen și a șefului partidului său, Jordan Bardella, cu care a avut o cină secretă anul trecut. Oficialii RN au declarat pentru Reuters că ar putea menține un fel de sprijin tacit pentru Lecornu dacă acesta ar fi numit prim-ministru.

RN a spus că nu va tolera creșteri de taxe pentru oamenii harnici.

Cine e Sébastien Lecornu?

Sébastien Lecornu este un politician francez născut pe 11 iunie 1986, cunoscut pentru ascensiunea sa rapidă în politica franceză și pentru loialitatea sa față de președintele Emmanuel Macron. Originar din Eaubonne, Lecornu a studiat dreptul la Universitatea Panthéon-Assas din Paris.

Cariera sa politică a început în rândul conservatorilor, fiind membru al Uniunii pentru o Mișcare Populară (UMP) și ulterior al Les Républicains (LR). În 2017, a părăsit LR și s-a alăturat mișcării La République En Marche (RE), devenind un aliat de încredere al lui Macron.

A ocupat funcții importante în guvernele succesive, inclusiv Secretar de Stat pentru Tranziția Ecologică, Ministru al Autorităților Locale și Ministru al Teritoriilor de peste Mări. În mai 2022, a fost numit Ministru al Forțelor Armate, devenind cel mai tânăr titular al acestui portofoliu din ultimele șase decenii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News