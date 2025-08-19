Data actualizării: | Data publicării:

Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție

Elveţia îi va oferi 'imunitate' lui Putin dacă va veni în ţară 'pentru o conferinţă de pace', a anunțat ministrul Afacerilor Externe de la Berna.

Elveţia îi va oferi "imunitate" preşedintelui rus Vladimir Putin, în pofida inculpării lui la Curtea Penală Internaţională (CPI), cu condiţia ca el să vină "pentru o conferinţă de pace", a declarat marţi şeful diplomaţiei elveţiene Ignazio Cassis, informează AFP și Agerpres.

Guvernul federal a definit anul trecut "regulile pentru a oferi imunitate unei persoane care este vizată de un mandat de arestare internaţional: dacă această persoană vine pentru o conferinţă de pace, nu dacă ea vine din motive private", a declarat Cassis în timpul unui briefing alături de omologul său italian Antonio Tajani, la Berna.

Preşedintele francez Emmanuel Macron este cel care a evocat posibilitatea ca un eventual summit pentru negocieri de pace între Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să aibă loc în Europa, "şi într-o ţară neutră, poate Elveţia". Macron spune că pledează pentru Geneva, sediul european al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cassis s-a declarat gata să organizeze o astfel de întâlnire şi a subliniat priceperea elveţienilor în materie, însă a amintit totodată că Rusia este 'supărată' pe Elveţia.

Berna a decis să aplice şi ea împotriva Moscovei sancţiunile decise de Uniunea Europeană şi impuse după invazia declanşată la scară mare de Rusia împotriva Ucrainei în 2022.

"De altfel, eu am amintit constant această disponibilitate (de a organiza întrevederi) în timpul contactelor mele cu ministrul afacerilor externe rus Serghei Lavrov, (însă) în ultimele luni (...) mi s-a răspuns că, de când Elveţia a adoptat sancţiunile europene, ei (ruşii) nu mai sunt atât de dornici să facă acest lucru în Elveţia", a recunoscut şeful diplomaţiei elveţiene.

Cassis a informat de asemenea despre un precedent recent, în timpul Adunării Uniunii Parlamentare internaţionale pentru care a venit, la Geneva, preşedinta Senatului rus, Valentina Matvienko. Această apropiată a lui Vladimir Putin este vizată la rândul său de sancţiuni, pentru susţinerea războiului.

Vladimir Putin s-a deplasat la Geneva ultima dată cu ocazia summitului din 16 iunie 2021 cu Joe Biden, care era la acea dată preşedinte al SUA.

Cele mai recente discuţii ruso-ucrainene bilaterale au avut loc la Istanbul, în Turcia, care, în pofida faptului că face parte din NATO, este considerată o ţară mai amicală faţă de Moscova.

