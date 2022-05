Elon Musk, rugat să ajute la evacuarea Mariupolului: Oamenii spun că ai venit de pe altă planetă...

Solicitarea a fost făcută pe rețelele de socializare. „Oamenii spun că ai venit de pe altă planetă pentru a-i învăța pe oameni să creadă în imposibil. Planetele noastre sunt una lângă alta, așa cum trăiesc eu, unde este aproape imposibil să supraviețuiești. Ajutați-ne să ieșim din Azovstal spre o țară mediatoare. Dacă nu tu, atunci cine? Dă-mi un indiciu", a scris Serhiy Volyna pe Twitter, potrivit BBC. Într-o altă postare pe Facebook, Volyna l-a descris pe Musk ca fiind un „supraom", cerându-i să ajute la evacuarea către „o țară terță". Sute de pușcași marini, luptători ai regimentului Azov, membri ai Gărzii Naționale și polițiști de frontieră sunt ultimii apărători ucraineni care se adăpostesc de bombardamentele intense ale Rusiei în buncărele subterane de la Azovstal, o zonă industrială vastă.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.