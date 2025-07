Elena Mateescu (ANM): România, în zona roșie a secetei și căldurii record. Ce ne așteaptă în viitor / video

Elena Mateescu a explicat că ultimii 13 ani au fost cei mai calzi din istoria măsurătorilor meteorologice, atât în România, cât și la nivel global, iar 2024 este considerat cel mai călduros an din istorie. De asemenea, aceasta a subliniat rolul esențial al Administrației Naționale de Meteorologie și al Departamentului pentru Situații de Urgență în informarea și intervenția pentru reducerea efectelor acestor fenomene.

„Ultimii 13 ani consecutivi au fost cei mai calzi din istoria măsurătorilor meteorologice, și în țara noastră, și la nivel mondial. 2024 - și în țara noastră, și la nivel mondial - este considerat cel mai cald an din istorie. În cadrul panelului 2, am pregătit câteva cifre în acest sens, tocmai pentru a pune în evidență continuitatea acestor situații, pentru că nici 2025 nu face excepție. Iată, valuri de căldură mai intense în luna lui Cuptor, mai extinse, persistente și care ne afectează pe toți, indiferent de domeniul economic în care lucrăm, dar și situații de vreme severă în baza cărora fenomenele convective ating praguri extreme.



Pentru că este alături de noi domnul secretar de stat Raed Arafat, cu siguranță, din această perspectivă, ne va putea spune multe, pentru că rolul Administrației Naționale de Meteorologie, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, este tocmai această informare pe care noi o facem ca instituție suport, iar Ministerul Afacerilor Interne, prin DSU și IGSU, să intervină pentru reducerea acestor efecte”, a spus Elena Mateescu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Raed Arafat spune de ce e nevoie să avem cash în casă, bani gheață / video

Anul agricol 2023-2024, al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice

Elena Mateescu a prezentat date care arată că, în anul agricol curent, cantitatea medie de precipitații este mai mică decât în anul precedent, în contextul unei secete pedologice extreme în vestul, sudul și sud-estul României. Potrivit directorului ANM, anul agricol 2023-2024 a fost al cincilea cel mai secetos din ultimii peste 120 de ani.

„Am pregătit pentru dumneavoastră câteva cifre. 500,7 litri pe metru pătrat, cantitate medie cumulată de la 1 septembrie 2024 până în prezent. Perioada similară a anului agricol anterior, septembrie 2023 - iulie 2024 – 534,7 litri pe metru pătrat. Iată că avem o cantitate mai mică, în condițiile în care vorbim de prezența, și în acest an agricol, de areale extinse de secetă pedologică extremă în partea de vest, sud și sud-est a României.



Anul agricol anterior, 2023-2024, a fost al cincilea cel mai secetos an din istoria măsurătorilor meteorologice, și vorbim de o perioadă din 1901 și până în prezent, și în condițiile în care luna august va putea avea o cantitate apropiată de normă – 55-60 litri pe metru pătrat – ne situăm foarte aproape - cu 565, în acest an agricol - de ceea ce înseamnă topul anilor agricoli cei mai secetoși din ultimii 130-140 de ani, ceea ce impune o abordare din perspectiva măsurilor de adaptare în acest sector, pentru că observăm an de an și în fiecare deceniu, mai ales începând din 2000, crește frecvența acestor ani: 5-6 ani pe deceniu”, a spus Elena Mateescu la conferința „Schimbările climatice și impactul în economie”, organizată de DC Media Group.

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews, a organizat în data de 25 IULIE 2025 Conferința ”SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI IMPACTUL ÎN ECONOMIE”.

Video:

Mai multe informații găsiți aici: https://www.dcbusiness.ro/schimbari-climatice-2025

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News