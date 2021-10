Ei sunt judecătorii care iau deciziile la CEDO, în cauzele românești

Judecătoarea CEDO Iulia Moțoc a postat pe contul său de socializare o imagine cu judecătorii CEDO care se decid în cazurile ce țin de țara noastră.

”Sunt primul român care a fost ales vreodată în acest Institut din 1873 până acum”

Iulia Motoc, judecător CEDO, a fost aleasă membru al Institutului de Drept Internațional de la Geneva. ”Sunt primul român care a fost ales vreodată în acest Institut din 1873 până acum. Fondat în 1873, Institutul reunește cei mai buni specialiști din lume în dreptul internațional și are ca scop să promoveze progresul în dreptul internațional și arbitrajul între state. Institutului i s-a conferit Premiul Nobel pentru pace”, a zis Iulia Motoc.

„Zi de neuitat. Am fost aleasă prin vot membru al Institutului de Drept Internațional de la Geneva. Sunt primul român care a fost ales vreodată în acest Institut din 1873 până acum. Fondat în 1873, Institutul reunește cei mai buni specialiști din lume în dreptul internațional și are ca scop să promoveze progresul în dreptul internațional și arbitrajul între state. Institutului i s-a conferit Premiul Nobel pentru pace. De acum, am și mai multe responsabilități”, este mesajul transmis de prof. univ. dr. Iulia Motoc pe o rețea socială.

Iulia Motoc, judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), atrage atenția după decizia Curții Constituționale a României (CCR) în cazul Renate Weber. Iulia Motoc, astăzi judecător CEDO, amintește că a fost singura care în 2012 a avut o opinie separată într-o speță similară.

”Când o opinie cândva minoritară devine cea majoritară. Am fost singurul judecător al CCR care în 2012 am formulat o opinie invocând principiul stabilității acestei instituții fundamentale pentru statul de drept. În 2012, au fost circumstanțe dificile pentru Curtea Constituțională și îmi amintesc că decizia a fost adoptată spre dimineață după un șir lung de decizii foarte dificile” a scris Iulia Motoc pe Facebook despre decizia CCR care a stabilit că a fost neconstituțională revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber.

