Egiptul mai hotărât ca niciodată: Cel mai mare muzeu arheologic al lumii se deschide lângă piramide, cu o colecție spectaculoasă dedicată lui Tutankhamon

Egiptul se pregătește să deschidă cel mai mare muzeu arheologic din lume, chiar lângă piramidele din Giza. Evenimentul, considerat „excepțional”, aduce în prim-plan o colecție impresionantă dedicată faraonului Tutankhamon, marcând un nou capitol în celebrarea uneia dintre cele mai fascinante civilizații antice.

După numeroase amânări, autoritățile egiptene au stabilit data oficială pentru deschiderea Marelui Muzeu Egiptean (GEM): 1 noiembrie 2025. Aflat în imediata apropiere a celebrelor piramide din Giza, complexul este prezentat de statul egiptean drept o investiție strategică majoră pentru promovarea patrimoniului cultural național și relansarea turismului.

Președintele Abdel Fattah al-Sissi a numit Marele Muzeu Egiptean drept „cel mai mare muzeu arheologic din lume consacrat unei civilizaţii”, reafirmând rolul esențial pe care acest proiect îl joacă în consolidarea imaginii Egiptului pe scena culturală internațională.

Punctul de atracție principal: Impresionanta colecție dedicată faraonului Tutankhamon - peste 5.000 de artefacte

Ridicat cu un buget de un miliard de dolari, muzeul va găzdui peste 100.000 de obiecte istorice, dintre care peste 50% vor fi accesibile publicului. Punctul de atracție principal îl reprezintă impresionanta colecție dedicată faraonului Tutankhamon, formată din peste 5.000 de artefacte.

Extins pe o suprafață de 50 de hectare, complexul muzeal este conceput pentru a atrage aproximativ cinci milioane de vizitatori anual. Potrivit oficialilor egipteni, acest aflux va contribui semnificativ la creșterea veniturilor din turism.

În cadrul unei ședințe guvernamentale recente, premierul Mostafa Madbouly a confirmat că noua dată de inaugurare a fost aprobată de președintele el-Sisi. Inițial, deschiderea era planificată pentru 3 iulie, însă a fost reprogramată în luna iunie, în contextul tensiunilor regionale generate de conflictul dintre Israel și Iran.

"Un eveniment excepțional"

Madbouly a descris deschiderea muzeului drept „un eveniment excepțional”, menit să pună în prim-plan moștenirea istorică a Egiptului.

De-a lungul timpului, realizarea acestui proiect ambițios a fost afectată de diverse provocări, inclusiv pandemia de COVID-19 și instabilitatea din regiune. Cu toate acestea, la finalizare, Marele Muzeu Egiptean promite să devină un reper global în domeniul muzeologiei și al conservării civilizațiilor antice, conform Agerpres.

