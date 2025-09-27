€ 0.0000
Data actualizării: 08:52 27 Sep 2025 | Data publicării: 08:42 27 Sep 2025

Economistul Adrian Negrescu: Sper ca Bolojan să taie în carne vie. Să dea afară oameni, să taie salariile!
Autor: Doinița Manic

Economistul Adrian Negrescu: Sper ca Bolojan să taie în carne vie. Să dea afară oameni, să taie salariile! Foto: Agerpres
 

Economistul Adrian Negrescu critică dur cheltuielile nejustificate ale ministerelor și autorităților locale, în condițiile unui deficit bugetar care a depășit pragul de 80 de miliarde de lei.

Economistul Adrian Negrescu atrage atenția asupra modului în care instituțiile publice continuă să solicite fonduri pentru achiziții de mașini, mobilier și alte "investiții năstrușnice", în timp ce statul se confruntă cu o criză bugetară profundă. El consideră că administrațiile locale trebuie să învețe să se descurce cu resursele existente și să reducă cheltuielile, în loc să apeleze la bani suplimentari de la Guvern.

Economistul Adrian Negrescu: Sper ca Bolojan să taie în carne vie

„E o adevărată misiune imposibilă să acoperi foamea de bani a ministerelor, în condițiile unui deficit care deja a trecut de 80 de miliarde de lei. Să ceri bani pentru achiziții de mașini, de mobilier, pentru tot felul de investiții năstrușnice în condițiile în care conturile statului sunt aproape goale reprezintă încă o dovadă că "aristocrația bugetară" trăiește într-un stat paralel, într-o realitate care n-are nicio legătură cu lumea în care trăim.

Sper ca Bolojan să taie în carne vie și să le impună, de exemplu, primarilor să se descurce cu ce bani au – iar dacă nu mai au, să dea afară oameni, să taie salariile, să reducă cheltuielile, nu să stea cu mâna întinsă după ce au tocat banul public pe investiții cu dedicație, salarii uriașe și pe zilele orașelor”, a scris Adrian Negrescu.

adrian negrescu
economie
guvernul bolojan
cgeltuieli
criza bugetara
concedieri
