Economia Republicii Moldova, în creștere

Produsul intern brut al Moldovei a crescut cu 1,1% față de anul precedent în trimestrul al doilea al anului 2025, a declarat marți Biroul Național de Statistică, citat de Reuters.

Creșterea PIB-ului în trimestru a fost determinată de expansiunea în sectorul construcțiilor, precum și în industria energiei și a tehnologiei informației și comunicațiilor, se arată într-un comunicat.

În primul trimestru, economia Moldovei s-a contractat cu 1,2% față de anul precedent, arată datele oficiale.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a declarat luna aceasta că se așteaptă ca PIB-ul Moldovei să crească cu 1,5% în 2025 și cu 3,8% anul viitor, pe fondul programelor de sprijin în curs ale Uniunii Europene.

La începutul lunii septembrie, banca centrală a Moldovei și-a redus rata dobânzii cheie cu 0,25 puncte procentuale, la 6%, pentru a sprijini creșterea.

Economia Moldovei, una dintre cele mai sărace din Europa, este impulsionată de agricultură, remitențe și industria IT.