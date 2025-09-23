Economia gri din Grecia, în scădere, pe măsură ce numerarul dispare

Tranzacțiile electronice din Grecia au înregistrat o creștere de 8% în primele șapte luni ale acestui an, în timp ce s-a înregistrat o scădere cu trei miliarde de euro a numerarului utilizat, ceea ce contribuie la diminuarea economiei gri, potrivit publicației Kathimerini.

Aceste evoluții vin după măsurile implementate anul trecut de autoritățile elene, care au interconectat casele de marcat cu POS-urile și au extins utilizarea acestora la întreaga activitate economică, aducând la suprafață veniturile nedeclarate și sporind încasările din TVA, relatează Agerpres.

Potrivit datelor Oficiului de contabilitate generală, între ianuarie și iulie 2025 tranzacțiile electronice au ajuns la 40,8 miliarde de euro, comparativ cu 37,8 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Tranzacțiile cu cardul au înregistrat astfel o creștere de aproximativ 8%, iar analiștii se așteaptă ca până la sfârșitul anului avansul să depășească 10%, ținând cont de volumele mari din turism și vânzările de Crăciun.

Numărul de angajați a crescut cu 6,3%

În 2024, tranzacțiile electronice totale au fost de 67,7 miliarde de euro, iar pentru 2025 se estimează că vor ajunge la 75 de miliarde de euro.

În același interval, numerarul folosit în economie a scăzut cu trei miliarde de euro, iar pentru întregul an reducerea ar putea ajunge la șapte miliarde. În perioada 2024–2025, folosirea banilor lichizi a scăzut cu 13,5 miliarde de euro.

Reprezentanți ai Ministerului de Finanțe au subliniat că reducerea utilizării numerarului a contribuit la majorarea veniturilor statului și la diminuarea evaziunii fiscale. În mare parte, aceste schimbări sunt legate și de creșterea cu 6,3% a numărului de angajați, ceea ce a stimulat consumul intern.