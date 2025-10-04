€ 5.0889
Data actualizării: 16:19 04 Oct 2025 | Data publicării: 16:16 04 Oct 2025

Economia Germaniei dă primele semne de revenire: Berlinul îmbunătăţeşte prognoza de creștere
Autor: Mihai Ciobanu

germania-steag-bani-euro_03724600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @footballadboard
 

Ministerul german al Economiei urmează să îmbunătățească ușor prognoza de creștere pentru 2025, estimând o expansiune de 0,2% a PIB-ului, față de perspectiva anterioară de stagnare, potrivit unei surse citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Pentru următorii ani, autoritățile de la Berlin anticipează o creștere de 1,3% în 2026 și de 1,4% în 2027, semnalând o redresare lentă, dar constantă a celei mai mari economii europene.

Estimările revizuite coincid cu cele formulate recent de principalele institute economice din Germania – Ifo, IWH, IfW, RWI-Leibniz și DIW –, care au ajustat la rândul lor prognozele de creștere, mizând pe o ușoară îmbunătățire a activității economice.

Germania rămâne, însă, singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani. În trimestrul al doilea din 2025, PIB-ul german a scăzut cu 0,3%, afectat de încetinirea cererii externe, în special din SUA, după impunerea noilor tarife vamale de către administrația Trump.

Slăbiciunea economică a început să se resimtă și pe piața muncii: în august, numărul șomerilor a depășit 3 milioane, pentru prima dată în ultimul deceniu.

Ministerul german al Economiei nu a comentat încă noile date, care vor fi publicate oficial miercuri.

