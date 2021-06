EcoFest 2021, Festival de film ecologist, la Craiova. Șnițele înaripate, de Mălaimare, în deschidere

A XI-a ediţie a EcoFest România a început, ieri, la Craiova, cu sute de oameni împreună, așa cum nu a fost posibil în 2020, din cauza pandemiei COVID.

Sute de copii şi adulţi au cântat împreună refrenurile cunoscute ale folkiştilor Magda Pușkaș, Emeric Imre, Mihai Napu, Vanghele Gogu şi Rareș Suciu şi s-au bucurat de muzica celor de la Folk Frate.

Măştile nu au acoperit zâmbetele unui public care a reînceput să simtă puterea unui spectacol live şi să creadă în revenirea la normalitate.

”Șnițele înaripate”, un film de Mihai Mălaimare-avanpremieră la EcoFest 2021

În a doua parte a galei, publicul craiovean a fost invitat la avanpremiera filmului “Şnițele înaripate” în regia lui Mihai Mălaimare, proiecţie ce face parte din secţiunea “Panorama” alături de “Tomorrowland/Lumea de dincolo de mâine” – SUA. Au fost proiectate, de asemenea, “Mia and The White Lion /Mia și leul alb” – Franța, “Jurrasic World – Fallen Kingdom/ Jurrasic World – Un regat în ruina” – SUA, “The Lion King/Regele Leu” – SUA, “The Great Wall/Marele Zid” – SUA, “Dora and the Lost City of Gold/Dora în căutarea orașului secret”, “Arrival/Primul Contact” – SUA și “Parcurile americane/ Road Trip 4 Nature” – Romania, filmat in SUA.

Gala de filme și workshop-urile încep marți

Filmele selectate anul acesta pentru secţiunea “Concurs” a Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest România - Pentru Sănătatea Pământului sunt “Kamchatka Bears / Ursii din Kamciatka - Rusia”, “Arica / Arica” - Suedia/Chile/Norvegia/Marea Britanie, “Ranger and / Pădurar și Leopard” – Iran, “La Lunga Strada Giala/ Lungul drum galben” – Italia, “Namuli / Muntele Namuli” - SUA, filmat in Mozambic, “Zhalanash - Emty Shore / Zhalanash - Maluri pustii” – Polonia, “Samuel in the clouds / Samuel, aproape de nori” - Belgia/Olanda/Bolivia, “Ode To Desolation / Poem din singurătate” - SUA și “Down The Stream / Pe râu, în jos” - Vietnam. Vizionarea proiecţiilor va începe de astăzi.

Marţi este şi ziua în care încep workshop-urile şi preselecţia pentru zona “zona liberă de indiferenţă”, unde elevii din școlile și liceele craiovene se vor întrece în proiecte ecologiste.

Festivalului Internațional de Film Ecologist ECO FEST România – „Pentru Sănătatea Pământului” este organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană, cu sprijinul Ministerului Culturii și Ministerului Educației. Partener principal: Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal.