După scandal, iubire! Sabbagh, declarații PUBLICE. Ce i-a scris Iuliei / FOTO

Într-o postare pe Facebook, Christian Sabbagh și-a exprimat sentimentele față de soția sa, Iulia:

„Ești totul în lume pentru mine, Iulia! Fără tine nu pot să trăiesc!

Dintre toate clipele vieți mele, aleg clipa când te-am cunoscut!“, a scris Christian Sabbagh pe Facebook.

În ultimele zile, în presă, au apărut informații conform cărora soția celebrului jurnalist Christian Sabbagh ar fi cerut un ordin de protecție împotriva soțului ei. Inițial, cererea a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 4. Un ordin de protecție se eliberează doar atunci când reclamantul se află într-o stare de pericol. Potrivit legii, ordinul de protecţie reprezintă hotărârea emisă de instanţa de judecată prin care aceasta dispune, la solicitarea unei persoane a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii.

Iulia Sabbagh, după ce a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei, Christian Sabbagh: "Au fost cinci zile de calvar"

Iulia Sabbagh a oferit primele declarații, în exclusivitate pentru Spectacola, după ce a cerut ordine de protecție împotriva soțului ei, jurnalistul Christian Sabbagh. Aceasta a povestit de la ce a pornit totul.

Acum, Iulia Sabbagh a dezvăluit, pentru cititorii Spectacola, motivul pentru care s-a ajuns la această situație, dar și cum au decurs lucrurile în fața judecătorilor, acolo unde s-au prezentat astăzi pentru a lămuri întreaga situație.

"Totul a pornit de la o banală discuție. Cristi are foarte mulți admiratori, admiratoare, eram curioasă de mesajele primite și i-am smuls telefonul. M-a pus pe gânduri faptul că nu a vrut să-mi dea telefonul și am început o mică discuție cu tonul mai ridicat. Ulterior, s-a sesizat poliția, iar la secție, când am detaliat ce s-a întâmplat, din cauza tensiunii și a faptului că eram supărată și că îmi doream să ajung mai repede la copii, nu mi-am dat seama că de fapt m-au pus să semnez un ordin de protecție și nici nu am citit ce am semnat.

Eu nu am cerut ordin de protecție. A doua zi am mers să retrag totul, dar mi-a zis poliția că nu se mai poate face nimic și că trebuie ca legea să-și urmeze cursul. Astăzi ne-am prezentat în fața instanței. Am spus că nu mi-am dorit nici eu, nici el să ajungem aici, nici să apară toată nebunia asta în presă. Noi ne iubim. Au fost cinci zile de calvar fără el. Îmi iubesc enorm de mult soțul . Cred că revederea asta după cele cinci zile o să se lase cu al treilea copil", a spus Iulia Sabagh (citește continuarea pe SPECTACOLA).

Ce spune Christian Sabbagh

Prezentatorul TV a susținut că a fost vorba doar de o glumă. Totodată, Christian Sabbagh a mai adăugat faptul că revederea cu Iulia a fost foarte frumoasă și că se simte extrem de bine că au plecat împreună de la Judecătorie.

"Fix acum am ieșit de la Judecătorie. S-a soluționat foarte bine. V-am spus, totul era o glumă, dar dintr-o glumă și o ambiție s-a ajuns la asta… Reîntâlnirea noastră a fost foarte frumoasă, ne ținem de mână și plecăm împreună. Acum mergem cu doamna avocat să îmi iau mașina pentru că eu, de zăpăcit, eu m-am dus la Tribunal în loc să merg la Judecătoria Sectorului 4 (citește mai mult AICI).

Habar nu aveam, noroc că m-a sunat doamna avocat să mă întrebe de ce întârzii", a spus Christian Sabbagh pentru Fanatik.