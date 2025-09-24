După Macron, Trump l-a umilit în același fel și pe Erdoğan / video viral

Poliția din New York a blocat trecerea președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan.
Emmanuel Macron a fost umilit de Donald Trump în timpul vizitei sale la New York pentru participarea la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Când președintele francez a părăsit sediul ONU, polițiștii rutieri i-au oprit fără menajamente mașina spunându-i că „tocmai trece acum un convoi oficial”.
Era vorba de convoiul prezidențial al lui Donald Trump. În ciuda faptului că Emmanuel Macron l-a sunat personal pe Donald Trump să-i reproșeze situația creată, polițiștii din New York nu i-au permis accesul, iar președintele francez a fost nevoit să meargă pe jos.
Protagonistul unui episod similar a fost și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Acesta a fost oprit pe trotuar de către polițiștii din New York, fiind rugat să aștepte până ce va trece coloana oficială a președintelui Donald Trump.
Erdoğan și echipa sa au fost nevoiți să aștepte până ce a trecut delegația oficială a lui Trump și abia apoi au putut să-și continue drumul.
HUMILIATION IN NEW YORK????— Harry Theocharous (@TheocharousH) September 24, 2025
NYPD holds Erdogan back on the sidewalk, making him wait while Trump’s motorcade cruises by without a glance.
Nobody cares who he is, not the cops, not even Trump. Maybe he can whine about it in the Oval Office tomorrow.
Not so important as he believes… pic.twitter.com/LaNor31IJX
de Roxana Neagu