Data actualizării: 17:06 24 Sep 2025 | Data publicării: 17:05 24 Sep 2025

După Macron, Trump l-a umilit în același fel și pe Erdoğan / video viral

Autor: Ioan-Radu Gava
erdogan-intalnire-trump_73561600 Foto: Agerpres
 

Poliția din New York a blocat trecerea președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan.

Emmanuel Macron a fost umilit de Donald Trump în timpul vizitei sale la New York pentru participarea la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Când președintele francez a părăsit sediul ONU, polițiștii rutieri i-au oprit fără menajamente mașina spunându-i că „tocmai trece acum un convoi oficial”.

Era vorba de convoiul prezidențial al lui Donald Trump. În ciuda faptului că Emmanuel Macron l-a sunat personal pe Donald Trump să-i reproșeze situația creată, polițiștii din New York nu i-au permis accesul, iar președintele francez a fost nevoit să meargă pe jos.

Protagonistul unui episod similar a fost și președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Acesta a fost oprit pe trotuar de către polițiștii din New York, fiind rugat să aștepte până ce va trece coloana oficială a președintelui Donald Trump. 

Erdoğan și echipa sa au fost nevoiți să aștepte până ce a trecut delegația oficială a lui Trump și abia apoi au putut să-și continue drumul.

