După furtuna militară Zapad-2025, Polonia ridică barierele la graniţa cu Belarus

Exerciţiile militare Zapad-2025, desfăşurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia şi în statele baltice, toate ţări membre ale NATO şi Uniunii Europene.

Belarus, fostă republică sovietică, este un aliat cheie al Rusiei, care a folosit teritoriul belarus pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022.

"Sfârşitul acestor exerciţii reduce, nu aş spune chiar elimina, însă reduce diversele riscuri legate de atitudinea agresivă a vecinilor noştri estici", le-a declarat premierul polonez jurnaliştilor, potrivit Agerpres.

"Aşadar, în noaptea de miercuri spre joi, la miezul nopţii, punctele de trecere a frontierei vor fi redeschise", a spus el, subliniind că "dacă este necesar, dacă tensiunile sau comportamentul agresiv din partea anumitor vecini escaladează, nu vom ezita să luam decizia de a le închide din nou".

"Însă, deocamdată, se pare că aceste motive directe au dispărut", a adăugat el.

O importantă rută comercială chineză către UE trece pe la graniţa dintre Belarus şi Polonia, iar închiderea acesteia a condus, printre altele, la oprirea traficului feroviar chinez.

În timpul unei vizite la Varşovia, pe 15 septembrie, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a fost "informat" de către omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, despre motivele închiderii frontierei, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe.