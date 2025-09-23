€ 5.0774
Data actualizării: 17:48 23 Sep 2025 | Data publicării: 17:47 23 Sep 2025

După furtuna militară Zapad-2025, Polonia ridică barierele la graniţa cu Belarus

Autor: Andreea Deaconescu
militari-rusi-belarus-exercitii_46918100 Rusia anunță exerciții tactice în Belarus / Foto: Pexels
 

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi că ţara sa îşi va redeschide săptămâna aceasta graniţa cu Belarus, după ce fusese închisă la începutul lunii septembrie ca răspuns la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, relatează AFP.

Exerciţiile militare Zapad-2025, desfăşurate în perioada 12-16 septembrie, au stârnit îngrijorare în Polonia şi în statele baltice, toate ţări membre ale NATO şi Uniunii Europene.

Belarus, fostă republică sovietică, este un aliat cheie al Rusiei, care a folosit teritoriul belarus pentru a lansa ofensiva împotriva Ucrainei în februarie 2022.

"Sfârşitul acestor exerciţii reduce, nu aş spune chiar elimina, însă reduce diversele riscuri legate de atitudinea agresivă a vecinilor noştri estici", le-a declarat premierul polonez jurnaliştilor, potrivit Agerpres.

"Aşadar, în noaptea de miercuri spre joi, la miezul nopţii, punctele de trecere a frontierei vor fi redeschise", a spus el, subliniind că "dacă este necesar, dacă tensiunile sau comportamentul agresiv din partea anumitor vecini escaladează, nu vom ezita să luam decizia de a le închide din nou".

"Însă, deocamdată, se pare că aceste motive directe au dispărut", a adăugat el.

O importantă rută comercială chineză către UE trece pe la graniţa dintre Belarus şi Polonia, iar închiderea acesteia a condus, printre altele, la oprirea traficului feroviar chinez.

În timpul unei vizite la Varşovia, pe 15 septembrie, ministrul chinez de externe, Wang Yi, a fost "informat" de către omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, despre motivele închiderii frontierei, a anunţat atunci un purtător de cuvânt al Ministerului polonez de Externe.

x close