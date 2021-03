Dublă crimă Oneşti. Medic: Nu am găsit urme de gloanţe pe trupul victimei care a ajuns la spital

Medicul Ana Maria Băncescu, de la spitalul din Oneşti, a făcut declaraţii, în direct la România TV, în urma cazului care a cutremurat întreaga ţară. Victor Ciutacu a întrebat-o dacă, în timpul investigaţiilor care i s-au făcut uneia dintre cele două victime ale criminalului, s-au observat urme de gloanţe, fie ele şi de cauciuc pe trupul acestuia.

"Din corpul celei de-a doua victime, tânărul de 36 de ani, pe care aţi încercat să-l salvaţi, aţi extras gloanţe, fie ele letale sau nu?", a întrebat-o Victor Ciutacu.

"Nu! La prima evaluare, în urgenţă, şi la tot ceea ce am făcut, deci a fost o evaluare primară, rapidă, după care în timp ce se făceau manevre de resuscitare, nu am constatat nicio leziune prin împuşcare. Noi nu am găsit astfel de urme", a răspuns Ana Maria Băncescu.