Drone suspecte au perturbat zborurile pe Aeroporturile din Copenhaga și Oslo

Toate zborurile de pe cel mai mare aeroport al Danemarcei au fost suspendate, luni noapte, după ce mai multe drone au fost văzute survolând zonă, au anunțat autoritățile, notează BBC.

"Nu se știe de unde provin dronele"

Poliția daneză nu a putut confirma tipul sau numărul de drone observate în jurul aeroportului din Copenhaga, au afirmat aceștia într-o conferință de presă.

”Nu se știe de unde provin dronele. De asemenea, nu se știe unde au zburat de atunci”, a declarat inspectorul adjunct de poliție Jakob Hansen.

"Spaţiul aerian de deasupra aeroportului din Copenhaga este închis de la ora 20:30 (18:30 GMT) din cauza prezenţei a două sau trei drone neidentificate. Niciun avion nu poate decola sau ateriza pe aeroport", a declarat purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Lise Agerley Kurstei, adăugând că aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.

Zborurile au fost reluate

Ulterior, zborurile de pe aeroportul din Copenhaga au fost reluate în jurul orei locale 00:30 (23:30 BST). Forţele de ordine nu au putut spune dacă dronele erau aparate militare sau civile.

De asemenea, Aeroportul din Oslo s-a redeschis, după aproximativ patru ore de închidere a spațiului aerian.