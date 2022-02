Două elicoptere Blackhawk s-au prăbușit

Două elicoptere UH-60 Blackhawk a Gărzii Naționale din Utah au fost implicate într-un accident, survenit în timpul unui antrenament, marți dimineață, a scris Garda Națională din Utah pe Twitter, scrie CNN.



Niciun membru al echipajului nu a fost rănit, mai este comunicat în postarea de pe Twitter. Ambele elicoptere au suferit o serie avarii din cauza prăbușirii, a spus Garda Națională din Utah.

Breaking: We can confirm that two Utah National Guard UH-60 Blackhawk helicopters were involved in a training accident at approx. 9:30 a.m. near Mineral Basin. No crew members were injured in the accident. Both UH-60s were damaged. The incident is under investigation.