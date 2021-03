Dosarul 10 august, clasat. Stelian Ion: Trebuie să avem grijă, cei care deținem funcții. Am ieşit pentru independenţa justiţiei

"Noi vorbim foarte mult despre ce s-a întâmplat foarte grav pe 10 august în Piața Victoriei, dar trebuie să nu uităm nici pentru o clipă de ce am fost pe 10 august în Piața Victoriei. Pe 10 august am fost în Piața Victoriei cei mai mulți, consider eu, pentru a apăra independența sistemului judiciar și asta trebuie să facem în continuare. Trebuie să avem grijă, cei care deținem funcții, eu ca ministrul al Justiției, să facilităm, să dăm posibilitatea organelor judiciare să-și desfășoare anchetele, să fie independenți, să aibă tot ce le trebuie la dispoziție.

Să aibă mijloace necesare, să aibă mijloace tehnice, să aibă cu cine să lucreze, poliție judiciară etc. Chestiunile acestea ar trebui să ne preocupe foarte-foarte mult și dacă ne concentrăm asupra lor, nu doar dosarul 10 august, toate dosarele vor primi un răspuns mai prompt și cu mai multă acuratețe din partea sistemului judiciar. Un sistem sufocat, un sistem care nu are întotdeauna cele necesare , nu poate fi un sistem care funcționează întotdeauna cu eficiență maximă.", a declarat Stelian Ion în cadrul unei conferințe de presă.