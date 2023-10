Dorian Popa, discuție la telefon, după ce a fost prins drogat: "Plângea, se blestema..."

”Am vorbit cu el, aseară, la telefon, plângea săracul, se blestema că e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo. În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni. Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios, mereu se roagă. Și la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se ruga mereu dimineața. Acolo, era un copil respectuos, ceva ce nu am mai văzut, mi se adresa foarte frumos când avea nevoie de ceva. De aceea am și rămas prieteni”, a spun Elena Merișoreanu, pentru Playtech.

Ce spune Poliția Română

"La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov- Serviciul Rutier, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic, în localitatea Domnești, un autovehicul, condus de un bărbat, iar în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În cauză, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce, conform Legii. Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au deschis un dosar penal, în care efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", anunța, ieri, Poliția Română.

Potrivit surselor Realitatea, artistul conducea un Lamborghini și era îmbrăcat doar în lenjerie intimă.

Vezi și:Decizia luată de Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan. Mama vloggerului: "Viața merge mai departe"

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News