Donald Trump schimbă sistemul de vot din SUA

Donald Trump a anunţat că va semna un ordin executiv pentru a pune capăt votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, demers menit să ”aducă onestitate” la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc anul viitor. El a admis că se aşteaptă la o opoziţie înverşunată din partea adversarilor democraţi care doresc menţinerea acestor practici de votare despre care el afirmă că favorizează fraudele, citează Agerpres.



Președintele american a anunţat acest demers într-o postare pe reţeaua socială Truth Social, folosind pe alocuri majuscule, în stilul său obişnuit. ”Voi conduce o mişcare pentru a elimina voturile prin corespondenţă şi de asemenea, pentru că am ajuns aici, foarte inexactele, foarte scumpele şi extrem de controversatele maşini de vot, care costă de zece ori mai mult decât precisele buletine inscripţionate, care sunt mai rapide şi care la sfârşitul serii nu lasă nicio îndoială cu privire la cine a pierdut şi cine a câştigat alegerile”, a susținut Trump.

El a susținut chiar că SUA sunt singura țară din lume unde mai este folosit votul prin corespondență, ceea ce știm că nu este adevărat. A afirmat că toate celelalte state au renunțat la acest sistem din cauza fraudei la vot.

”Vom începe acest efort, care va fi puternic combătut de către democraţi, pentru că ei trişează la niveluri nemaivăzute vreodată, prin semnarea unui ordin executiv care va aduce onestitate în alegerile de la jumătatea mandatului în 2026”, a afirmat preşedintele republican.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News