Donald  Trump, recomandare  femeilor însărcinate să nu ia paracetamol

'Evitați să luați' Tylenolul, cunoscut și sub denumirea de paracetamol, a repetat președintele republican în timpul unui eveniment de la Casa Albă dedicat autismului, tulburare complexă cu un spectru foarte larg, a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale.

Americanii consumă peste 40% din totalul paracetamolului din lume, cheltuind peste 4 miliarde de dolari pe an pe produse care conțin acetaminofen (așa cum este cunoscut în America - sau sub numele său principal de marcă, Tylenol).

Ratele autismului în SUA sunt, de asemenea, în creștere - de la aproximativ unul din 150 de copii în anul 2000, la aproximativ unul din 30 în prezent.

Trump a pus, de asemenea, la îndoială consensul medical privind vaccinurile pentru copii, sugerând că inoculările pentru rujeolă, oreion și rubeolă ar trebui administrate separat, în loc de vaccinul combinat MMR.

„Asta se bazează pe ceea ce simt eu. Oreionul, rujeola – cele trei ar trebui luate separat”, a spus Trump.

„Și se pare că atunci când le amesteci, ar putea exista o problemă.”

Comentariile lui Trump au atras condamnarea organismelor medicale, inclusiv a Academiei Americane de Pediatrie și a Colegiului American de Obstetrică și Ginecologie (ACOG), care recomandă de mult timp paracetamolul ca fiind unul dintre puținele analgezice sigure pentru femei în timpul sarcinii.

Deși genetica joacă un rol important, au fost evidențiați și mai mulți factori care țin de mediul în care trăiesc persoanele diagnosticate, precum neuroinflamația și administrarea anumitor medicamente, cum ar fi antiepilepticul Depakine, în timpul sarcinii.



În primăvara acestui an, secretarul american pentru sănătate, Robert Kennedy Jr., a promis să identifice 'până în luna septembrie' cauzele autismului, un angajament care i-a îngrijorat profund pe experții din medicină, având în vedere complexitatea subiectului și declarațiile publice ale acestui ministru american, un sceptic în privința vaccinurilor, care a distribuit în trecut dezinformări pe această temă.



Deși cazurile de autism au crescut în ultimele decenii în Statele Unite, mulți oameni de știință resping existența unei epidemii, subliniind îmbunătățirile în stabilirea diagnosticului. (Agerpres)



