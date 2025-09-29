Donald Trump impune taxe și pe filme

Președintele Donald Trump a declarat luni, 29 septembrie, că va impune o taxă de 100% pentru toate filmele produse în străinătate și apoi exportate în SUA, transmite Reuters. El reia, astfel, o amenințare făcută în luna mai, care ar putea afecta semnificativ modelul global de afaceri al industriei cinematografice de la Hollywood.

Această măsură indică faptul că Trump este dispus să aplice politici comerciale protecționiste și în sectorul cultural, sporind incertitudinea pentru studiourile care se bazează în mare măsură pe coproducții internaționale și pe încasările din box office-ul global.

„Industria noastră cinematografică a fost jefuită de alte țări, la fel cum ai fura bomboane de la un copil”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Totuși, nu este clar ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a aplica o taxă de 100% pe filmele produse în străinătate.

Consumatorii, cei mai afectați

„Există prea multă incertitudine, iar această mișcare ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri”, a declarat analistul PP Foresight, Paolo Pescatore. „În prezent, costurile vor crește probabil, iar acestea vor fi inevitabil transferate consumatorilor”, a mai punctat el.

Președintele sugerase pentru prima dată ideea unei taxe pe filme în luna mai, dar a oferit puține detalii, lăsând executivii din industria divertismentului nesiguri dacă aceasta s-ar aplica anumitor țări sau tuturor importurilor.

După anunțul din mai, o coaliție de sindicate și organizații din industria filmului american i-a trimis o scrisoare lui Trump, cerându-i să sprijine stimulente fiscale pentru producția internă de filme, în cadrul unui pachet de reconciliere aflat în lucru în Congres, pentru a ajuta la readucerea mai multor proiecte de film și televiziune în SUA.

Industria cinematografică americană a înregistrat un surplus comercial de 15,3 miliarde de dolari în 2023, susținut de exporturi de 22,6 miliarde de dolari pe piețele internaționale, potrivit Motion Picture Association.

La începutul acestui an, executivii studiourilor au declarat pentru Reuters că s-a creat o confuzie privind aplicarea unei taxe pe filme, având în vedere că producția, finanțarea, post-producția și efectele vizuale implică adesea mai multe țări.

Hollywoodul se bazează tot mai mult pe centre de producție internaționale, precum Canada, Marea Britanie și Australia, unde facilitățile fiscale au atras filme cu bugete mari, de la supereroi până la seriale și drame pentru streaming.

Totodată, coproducțiile cu studiouri străine au devenit mai frecvente, în special în Asia și Europa, unde partenerii locali oferă finanțare, acces la piețe și rețele de distribuție.

Executivii din industrie avertizează că o taxă extinsă ar putea impacta mii de lucrători americani implicați în producții internaționale, de la specialiști în efecte vizuale la echipele de filmare, ale căror activități sunt adesea coordonate între mai multe țări.