€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:00 29 Sep 2025

Donald Trump impune taxe și pe filme
Autor: Iulia Horovei

donald-trump-agerpres_12472700 Donald Trump - foto Agerpres
 

Președintele Donald Trump a declarat luni, 29 septembrie, că va impune o taxă pentru toate filmele produse în străinătate și apoi exportate în SUA.

Președintele Donald Trump a declarat luni, 29 septembrie, că va impune o taxă de 100% pentru toate filmele produse în străinătate și apoi exportate în SUA, transmite Reuters. El reia, astfel, o amenințare făcută în luna mai, care ar putea afecta semnificativ modelul global de afaceri al industriei cinematografice de la Hollywood.

Această măsură indică faptul că Trump este dispus să aplice politici comerciale protecționiste și în sectorul cultural, sporind incertitudinea pentru studiourile care se bazează în mare măsură pe coproducții internaționale și pe încasările din box office-ul global.

„Industria noastră cinematografică a fost jefuită de alte țări, la fel cum ai fura bomboane de la un copil”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Totuși, nu este clar ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a aplica o taxă de 100% pe filmele produse în străinătate.

Consumatorii, cei mai afectați

„Există prea multă incertitudine, iar această mișcare ridică mai multe întrebări decât oferă răspunsuri”, a declarat analistul PP Foresight, Paolo Pescatore. „În prezent, costurile vor crește probabil, iar acestea vor fi inevitabil transferate consumatorilor”, a mai punctat el.

Președintele sugerase pentru prima dată ideea unei taxe pe filme în luna mai, dar a oferit puține detalii, lăsând executivii din industria divertismentului nesiguri dacă aceasta s-ar aplica anumitor țări sau tuturor importurilor.

După anunțul din mai, o coaliție de sindicate și organizații din industria filmului american i-a trimis o scrisoare lui Trump, cerându-i să sprijine stimulente fiscale pentru producția internă de filme, în cadrul unui pachet de reconciliere aflat în lucru în Congres, pentru a ajuta la readucerea mai multor proiecte de film și televiziune în SUA.

Industria cinematografică americană a înregistrat un surplus comercial de 15,3 miliarde de dolari în 2023, susținut de exporturi de 22,6 miliarde de dolari pe piețele internaționale, potrivit Motion Picture Association.

La începutul acestui an, executivii studiourilor au declarat pentru Reuters că s-a creat o confuzie privind aplicarea unei taxe pe filme, având în vedere că producția, finanțarea, post-producția și efectele vizuale implică adesea mai multe țări.

Hollywoodul se bazează tot mai mult pe centre de producție internaționale, precum Canada, Marea Britanie și Australia, unde facilitățile fiscale au atras filme cu bugete mari, de la supereroi până la seriale și drame pentru streaming.

Totodată, coproducțiile cu studiouri străine au devenit mai frecvente, în special în Asia și Europa, unde partenerii locali oferă finanțare, acces la piețe și rețele de distribuție.

Executivii din industrie avertizează că o taxă extinsă ar putea impacta mii de lucrători americani implicați în producții internaționale, de la specialiști în efecte vizuale la echipele de filmare, ale căror activități sunt adesea coordonate între mai multe țări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
filme
holywood
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Zeci de pensionări în rândul magistraților. Nicușor Dan a semnat decretele
Publicat acum 11 minute
Acuzații zguduitoare de maltratare a unor copii la un centru al SOS Satele Copiilor. S-a deschis o anchetă
Publicat acum 24 minute
"Robbie Williams îi prinde pe corupți". Doi funcționari bulgari demiși și reținuți după ce au cerut mită de la echipa artistului
Publicat acum 34 minute
Donald Trump impune taxe și pe filme
Publicat acum 43 minute
Dreptul la a doua opinie medicală, GRATUIT. Modificare din Senat pentru toți românii asigurați la stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 28 minute
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 22 ore si 39 minute
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close