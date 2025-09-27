Donald Trump dispune desecretizarea informațiilor despre dispariția Ameliei Earhart

Trump a numit soarta ei o „poveste interesantă” și a spus că oamenii l-au întrebat despre declasificarea și publicarea a tot ceea ce guvernul are despre ea.

Da la instalarea șn cel de-al doilea mandat de la Casa Albă, Administrația republicană a publicat mii de pagini de documente despre John F. Kennedy, Robert F. Kennedy și reverendul Martin Luther King Jr, aceștia fiind asasinațiîn anii 1960, iar dosarele nu au dezvăluit nicio informație importantă.

FBI și Administrația Națională a Arhivelor și Înregistrărilor au publicat deja seturi de documente despre Earhart.

Earhart a fost o pionieră a aviației și prima femeie care a pilotat un zbor solo peste Oceanul Atlantic. A dispărut în Pacificul de Sud în timp ce încerca să devină prima femeie care a înconjurat globul. „Amelia a făcut aproape trei sferturi în jurul lumii înainte de a dispărea brusc și fără notificare, pentru a nu mai fi văzută niciodată”, a scris Trump pe site-ul său de socializare. „Dispariția ei, acum aproape 90 de ani, a captivat milioane de oameni. Ordon administrației mele să declasifice și să publice toate înregistrările guvernamentale legate de Amelia Earhart, ultima ei călătorie și tot ce ține de ea.”

Earhart și navigatorul ei, Fred Noonan, au dispărut în timp ce zburau din Noua Guinee către Insula Howland, ca parte a încercării sale de a deveni prima femeie pilot care zboară în jurul lumii. Ea a fost declarată legal moartă în 1939.