€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:53 27 Sep 2025

Donald Trump dispune desecretizarea informațiilor despre dispariția Ameliei Earhart
Autor: Crişan Andreescu

Amalia
 

Donald Trump a anunțat vineri că va ordona desecretizarea și publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariție în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată, relatează agenția DPA.

Trump a numit soarta ei o „poveste interesantă” și a spus că oamenii l-au întrebat despre declasificarea și publicarea a tot ceea ce guvernul are despre ea.

Da la instalarea șn cel de-al doilea mandat de la Casa Albă,  Administrația republicană a publicat mii de pagini de documente despre John F. Kennedy, Robert F. Kennedy și reverendul Martin Luther King Jr, aceștia fiind asasinațiîn anii 1960, iar dosarele nu au dezvăluit nicio informație importantă.

FBI și Administrația Națională a Arhivelor și Înregistrărilor au publicat deja seturi de documente despre Earhart.

Earhart a fost o pionieră a aviației și prima femeie care a pilotat un zbor solo peste Oceanul Atlantic. A dispărut în Pacificul de Sud în timp ce încerca să devină prima femeie care a înconjurat globul. „Amelia a făcut aproape trei sferturi în jurul lumii înainte de a dispărea brusc și fără notificare, pentru a nu mai fi văzută niciodată”, a scris Trump pe site-ul său de socializare. „Dispariția ei, acum aproape 90 de ani, a captivat milioane de oameni. Ordon administrației mele să declasifice și să publice toate înregistrările guvernamentale legate de Amelia Earhart, ultima ei călătorie și tot ce ține de ea.”

Earhart și navigatorul ei, Fred Noonan, au dispărut în timp ce zburau din Noua Guinee către Insula Howland, ca parte a încercării sale de a deveni prima femeie pilot care zboară în jurul lumii.  Ea a fost declarată legal moartă în 1939.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Bărbat paralizat parțial, după un masaj cu ventuze, lăsate pe spatele lui două zile
Publicat acum 52 minute
Donald Trump dispune desecretizarea informațiilor despre dispariția Ameliei Earhart
Publicat acum 52 minute
Avion, prăbușit lângă o unitate militară din Iași
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Un primar aflat în închisoare cere UE să oprească alunecarea Bulgariei spre autoritarism
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Borza, revoltat: "Pacientul nu mai e om, e statistică. Nu mai există empatie"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 13 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 20 ore si 51 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close