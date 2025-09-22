Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane

Donald Trump a promis, la o ceremonie de omagiere a lui Charlie Kirk, la Glendale, în statul Arizona, că va duce mai departe munca sa, acuzând din nou ceea ce a numit "stânga radicală" pentru uciderea activistului, relatează Reuters.

"Violenţa vine în mare parte din stânga"

"Violenţa vine în mare parte din stânga", a spus Trump - fără a aduce vreo dovadă -, în discursul său la eveniment, în care a minimalizat violenţa politică de dreapta şi a folosit adesea un ton foarte partizan, în contrast cu tonul mai solemn adoptat de majoritatea celorlalţi vorbitori, notează Reuters.

Mesajul său a reflectat caracterul dual al comemorării lui Kirk, care a avut atmosfera unei ceremonii religioase amestecate cu un miting "Make America Great Again".



La comemorare, organizată de mişcarea conservatoare de tineret a lui Kirk, Turning Point USA, au participat zeci de mii de persoane, îmbrăcate în roşu, alb şi albastru, care au umplut stadionul State Farm din Glendale, ce are o capacitate de 63.000 de locuri. Mulţimi de oameni au sosit înaintea zorilor pentru a-şi asigura locuri în interiorul stadionului, unde fusese instalat un dispozitiv strict de securitate, inclusiv detectoare de metale. Mulţi spectatori au plâns când în arenă au răsunat cântecele unor cunoscuţi artişti de rock creştin.



Soţia lui Kirk, Erika, i-a adus un omagiu emoţionant, privind spre cer şi spunând: "Te iubesc", înainte de a vorbi despre devotamentul său faţă de creştinism, despre familia sa şi despre activismul său. Familia Kirk are doi copii mici.

"Deşi Charlie a murit mult prea devreme, era pregătit să moară"



"Vreau să ştiţi cu toţii că, deşi Charlie a murit mult prea devreme, era pregătit să moară", a spus ea. "A părăsit această lume fără regrete. A făcut 100% din ce a putut în fiecare zi".



Ea a mai spus că îl iartă pe tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea lui Kirk, citând din Biblie îndemnul lui Iisus Hristos către adepţii săi să-i ierte pe cei care l-au crucificat.



"Soţul meu, Charlie, a vrut să salveze tineri, la fel ca cel care i-a luat viaţa", a adăugat ea, în aplauzele mulţimii.

Moment crucial în mişcarea conservatoare



Unele personalităţi politice au prezentat moartea lui Kirk ca un moment crucial în mişcarea conservatoare, îndemnându-şi adepţii să ducă la bun sfârşit munca începută de el, uneori într-un limbaj agresiv.



"Îi vom purta pe Charlie şi Erika în inimile noastre în fiecare zi şi vom lupta cu atât mai mult din cauza a ceea ce ne-aţi făcut", a declarat într-un discurs înflăcărat Stephen Miller, un influent consilier al Casei Albe. "Nu aveţi nicio idee ce dragon aţi trezit. Nu aveţi nicio idee cât de hotărâţi vom fi să salvăm această civilizaţie, să salvăm Occidentul, să salvăm republica".



Printre alţi vorbitori s-au numărat secretarul de stat Marco Rubio şi secretarul apărării Pete Hegseth, o dovadă suplimentară a influenţei politice a lui Kirk.



Vicepreşedintele JD Vance i-a atribuit lui Kirk meritul de a-l ajuta pe Trump să fie ales anul trecut, prin mobilizarea tinerilor alegători. Kirk are "întreaga noastră administraţie, dar nu doar pentru că îl iubim pe Charlie ca pe un prieten, deşi l-am iubit, ci pentru că ştim că nu am fi aici fără el", a spus Vance.



Discursul lui Trump a fost cel mai deschis conflictual, atacând în mod repetat "stânga radicală" şi semănând cu un discurs de campanie. La un moment dat, preşedintele a remarcat contrastul dintre sprijinul lui Kirk pentru dezbaterea publică - acesta îi provoca adesea, la evenimente universitare, pe studenţii cu opinii opuse să îi "demonstreze că greşeşte" - şi propria sa politică.

"Nu şi-a urât adversarii"



"Nu şi-a urât adversarii", a spus Trump. "Aici nu am fost de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc adversarii", a mărturisit el.



Discursul lui Trump de la Glendale este puţin probabil să domolească temerile criticilor că liderul de la Casa Albă intenţionează să folosească uciderea lui Kirk pentru a intensifica represiunea împotriva adversarilor săi politici, mai notează Reuters, potrivit Agerpres.