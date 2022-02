Dominic Fritz, luat la rost de Monica Tatoiu, în direct la TV: Mama mea îngheață de frig. INCOMPETENT! Să traducă cineva în germană / Foto: Captură video Realitatea Plus

Primarul Dominic Fritz a fost luat la rost de Monica Tatoiu, în direct la TV. Aceasta i-a reproșat faptul că mama sa ar îngheța de frig la Timișoara.

"Domnule primar, vorbiți cu o timișoreancă care vă întreabă ce competențe aveți dumneavoastră de management? Ce ați manageriat dumneavoastră în administrația publică până ați fost ales la Timișoara? Mama s-a trezit, nici pe vremea lui Ceaușescu, la 87 de ani, cu geamurile înghețate și tremur în fiecare zi să nu o găsesc moartă în apartament. Ce competențe aveți dumneavoastră să vă dați cu părerea despre managementul în administrația românească? Spuneți-mi și mie!", i-a spus Monica Tatoiu pe un ton ridicat.

"Bună seara, îmi pare foarte rău să aud că și mama dumneavoastră suferă de această situație, dar așa cum am explicat și înainte, este o criză energetică...", a răspuns Dominic Fritz.

"Nu este! Un manager adevărat își face un plan. Dumneavoastră ce planuri v-ați făcut?", l-a întrerupt Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu, acuzații la adresa lui Dominic Fritz: Un incompetent!

"Dacă ar exista un management care să creeze bani, eu dau toți bani plătitorilor de taxe pentru a cumpăra gaz pentru Colterm. Eu nu pot să dau mai mulți bani decât dau.", a spus Dominic Fritz.

"Un manager bun găsește soluții, un manager slab calcă în străchini, deci nu există problemă fără soluție, există un incompetent care vrea să găsească soluții după cum îl duce capul. E management prost! (...) ", a intervenit Tatoiu.

"Un manager bun știe pârghiile pe care le are la dispoziție și pârghiile pe care nu le are la dispoziție. Eu am la dispoziție banii orașului, banii dumneavoastră." a mai spus Dominic Fritz

"Poate nu le cunoașteți bine. Să îi traducă cineva în germană. E vorba de înțelegerea legislației în administrația românească. Da mergeți în Germania unde e bine, lăsați-ne pe noi cu prostiile noastre." l-a întrerupt din nou Monica Tatoiu

"Am cerut Guvernului să nea dea posibilitatea să luăm și un credit. Eu acum dau toți banii orașului, tot ce încasez. Nu pot să dau mai mulți bani decât am, asta e realitatea.", a explicat Dominic Fritz.

