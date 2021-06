Doliu în lumea filmului

Clarence Williams III a debutat în “Dark of the Moon” și a apărut și pe Broadway, în “The Great Outdoors”, potrivit CNN.

Pentru rolul din “Slow Dance on the Killing Ground” a câștigat un Theatre World Award și a fost nominalizat la premiile Tony.

Printre cele mai cunoscute producții în care a jucat actorul se numără, pe lângă cele menționate mai sus, și “Against the Wall,” “Reindeer Games”, “The General’s Daughter”, “American Gangster”, “Half Baked” și “Lee Daniels’ The Butler”.

În “Purple Rain”, el a interpretat rolul tatălui lui Prince.

Regizorul John Frankenheimer a fost un colaboraton de nădejne a actorului. Aceştia au început să lucreze împreună mai întâi pentru adaptarea filmului 52 Pick-Up a lui Elmore Leonard, într-un moment în care Williams nu avea prea mult noroc la Hollywood și stătea pe canapeaua lui Cosby încercând să îşi păstreze un acoperiș deasupra capului.

„Mi-a cerut să citesc rolul unuia dintre șantajişti, dar după doar patru rânduri mi-a spus să mă opresc”, își amintea Williams într-un interviu din 1999. „Am crezut că s-a terminat totul, dar mi-a spus:„Spune-i agentului tău să mă sune. Va fi o filmare de 10 săptămâni. Mulțumesc că ai venit. ” Asta a fost.”

Williams a apărut și în Frankenheimer’s Against the Wall, Reindeer Games și câteva episoade din Tales from the Crypt.

Williams a avut o varietate de genuri, inclusiv comedie. A jucat un lord al drogurilor alături de Dave Chappelle în Half Baked și a furat scene din filmul parodiei blaxploatării lui Keenen Ivory Wayans I’m Gonna Git You Sucka. De asemenea, a avut un rol recurent în calitate de agent FBI în Twin Peaks al lui David Lynch, care îi spune agentului Cooper că a fost suspendat.