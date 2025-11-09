Doi șoferi morți în Dolj, după o coliziune frontală

Un grav accident a avut loc, duminică, 9 noiembrie, în județul Dolj, pe DN 56, în afara localității Podari, în urma căruia doi șoferi au murit pe loc.

Șofer de 20 de ani, depășire mortală pe DN 56

Potrivit IPJ Dolj, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj au stabilit faptul că un tânăr, de 20 de ani, din comuna Desa, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, din direcția Craiova către Calafat, în afara localității Podari, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, de 36 de ani, din comuna Perișor.

În urma impactului, cei doi conducători auto au decedat.

O altă persoană rănită, transportată la spital

De asemenea, o tânără de 30 de ani, din municipiul Craiova, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a fost transportată la spital.

Potrivit ISU Dolj, la fața locului au acționat forțe din cadrul Detașamentului 1 Craiova cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un echipaj de prim-ajutor și un echipaj medical SAJ tip B2.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, potrivit Agerpres.