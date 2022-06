Costel Alexe, trimis în judecată

În același dosar, au mai fost trimse în judecată cinci persoane fizice pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și un fost director general al unei firme din siderurgie pentru dare de mită, delapidare și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Ce spun procurorii despre ce ar fi pretins Costel Alexe, în calitate de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor...





Conform procurorilor, îa 6 aprilie 2020, Costel Alexe, în calitate de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme.



Depozitul respectiv era unul dintre cele 68 de depozite neînchise pentru care statul român a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligației asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede.



Procurorii susțin că bunurile, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 și 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o persoană apropiată ministrului, inculpată în prezenta cauză. Valoarea acestora se ridică la suma de 99.956 lei, ce constă în contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei și a transportului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție





„Ulterior, pentru a crea o aparență de legalitate scoaterii din gestiune și remiterii cu titlu de mită a produselor siderurgice, directorul general ar fi determinat două subalterne (trimise în judecată în aceeași cauză) să încheie două contracte de sponsorizare cu o asociație controlată de ceilalți trei inculpați, persoane fizice.

În perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021, pentru a-și crea un <alibi juridic> necesar justificării primirii foloaselor necuvenite, aceleași trei persoane au întocmit mai multe documente false (contracte de închiriere, note contabile, etc.)”, arată procurorii. Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, transmite Mediafax.

Costel Alexe, prima reacție după inculparea sa de către DNA pe 10 mai 2022

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a transmis, marţi, 10 mai 2022, după ce DNA a anunţat inculparea acestuia în dosarul privind numirea unui consilier al său în funcţia de director interimar al Şcolii Populare de Arte 'Titel Popovici', că are încredere în justiţie şi va fi la dispoziţia organelor de anchetă pentru că nu are nimic de ascuns.

'Am deplină încredere că justiţia îşi va face datoria şi voi fi la dispoziţia organelor de cercetare pe tot parcursul anchetei pentru că nu am nimic de ascuns, ştiu că am acţionat respectând legea. Activitatea administrativă îşi urmează cursul firesc, după cum se vede. Tocmai am semnat contractul de finanţare şi contractul de execuţie a lucrărilor pentru extinderea Aeroportului Iaşi.', a spus Costel Alexe.

'Am depus proiectul de reabilitare a clădirii filarmonicii cu finanţare prin PNRR, am deschis programul judeţean de dezvoltare economico-socială Iaşi, finanţăm modernizarea toaletelor din şcolile judeţului, avem lucrări în execuţie pe infrastructură rutieră, spitale, parcul industrial şi proiecte culturale. Am o activitate intensă la Consiliul Judeţean, iar în ceea ce mă priveşte, mă voi ocupa cu toată dedicarea de proiectele judeţului, ca şi până acum. Prioritatea mea este să ducem la îndeplinire programul de guvernare locală votat de ieşeni', a transmis Costel Alexe.

El a fost pus sub inculpare de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu numirea unui consilier al său, Vlad Baba, în funcţia de director interimar al Şcolii Populare de Arte 'Titel Popovici'. În acest dosar se desfăşoară cercetări în legătură cu modalitatea în care Vlad Baba a fost numit manager în condiţiile în care acesta nu ar fi îndeplinit condiţiile legale de ocupare a acestei funcţii de conducere.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marţi, procurorii de la Serviciul teritorial Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Costel Alexe sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, şi faţă de Radu-Gabriel Apetrei, şef Serviciu resurse umane şi salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Anchetatorii au pus în mişcare acţiunea penală şi faţă de Vlad Baba, consilier la cabinetul preşedintelui CJ Iaşi, detaşat ca manager interimar al Şcolii Populare de Arte 'Titel Popovici', pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Faţă de Baba, arată DNA, s-a extins urmărirea penală şi pentru infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi permiterea accesului la informaţii nedestinate publicităţii, toate sub forma instigării. Vezi știrea inițială aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News