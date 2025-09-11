Data publicării:

EXCLUSIV  Mircea Coșea: Discuții pe marginea bugetului european 2028-2035

Autor: Mircea Coșea | Categorie: Economie
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Bugetul României și situația deficitului său preocupă intens dezbaterile interne dar este necesară și o preocupare pentru analiza proiectului de buget european a cărui importanță pentru viitorul este atât de evidentă încât nu are rost să se mai demonstreze

Comisia Europeană a adoptat, zilele trecute, un al doilea pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034

Aceste acte juridice completează propunerea privind CFM 2028-2034 şi acoperă următoarele domenii: programul privind piaţa unică şi vămile; programul „Justiţie”; programul Euratom pentru cercetare şi formare; instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară şi dezafectare; programul de asistenţă pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania; decizia privind asocierea peste mări şi programul Pericles V.

Astfel, se arată în comunicatul oficial al Comisiei, programul „Piaţa unică şi vamă” va aduce beneficii cetăţenilor şi întreprinderilor, stimulând finalizarea pieţei unice a UE, eliminând barierele transfrontaliere şi transnaţionale şi încurajând cooperarea între administraţiile naţionale. Aceasta va asigura o protecţie mai puternică a consumatorilor, va stimula măsurile de standardizare şi va reduce sarcina administrativă în domeniile vamal, fiscal şi antifraudă.

Interesant este însă faptul că în pofida tonului optimist al comunicatului, au apărut deja păreri contrarii, unele chiar de o critică vehementă.

Astfel, la 7/09/2025 a apărut, sub egida prestigiosului IREF (Institut de Recherches Economiques et Fiscales), un studiu intitulat ”Propunerea de buget a UE este prea risipitoare și prost calibrată”

Studiul arată că proiectul de buget multianual pentru 2028-2034  s-ar idica la 2 trilioane de euro. Bugetul inițial pentru perioada 2021-2027 a fost de 1,2 trilioane de euro, dar a fost suplimentat cu 800 de miliarde de euro de la NextGenerationEU. Această adăugare a fost concepută ca un instrument temporar pentru o redresare economică europeană în urma pandemiei de Covid. Ca multe politici temporare, acestea ajung să devină permanente.

Procedând astfel, cheltuielile Uniunii cresc cu peste două treimi față de bugetul inițial pentru 2021. În multe privințe, opțiunile privind creșterea cheltuielilor sunt discutabile și vor pune probleme economice și politice. Acestea fac, de altfel, obiect de dezbatere în cadrul UE.

Alegeri de cheltuieli care vor fi contraproductive sau inutile

865 de miliarde de euro ar urma să fie alocate planurilor naționale și regionale. Acestea ar consta în principal în granturi și ajutoare acordate țărilor și sectoarelor economice. Potrivit Comisiei, acestea ar fi investiții menite să ajute „statele membre să facă față provocărilor de mâine ”. De asemenea, se menționează ajutorul agricol. Un pilon al programului ar fi, de asemenea, promovarea ocupării forței de muncă calificate și a incluziunii sociale. Toate aceste ajutoare ar fi condiționate de respectarea statului de drept.

Pe scurt, aceasta este noua versiune a subvențiilor plătite statelor membre, în special țărilor din Europa Centrală. Această strategie pune o problemă deoarece aceste subvenții sunt supuse abuzurilor și politizării, care afectează funcționarea și economia UE. Ca multe alte ajutoare pentru dezvoltare, acestea fac țările dependente de banii publici. Observăm că țările care sunt beneficiare nete ale subvențiilor europene rămân în această situație și nu devin contribuabili neți . Polonia și Ungaria sunt principalele țări aflate în această configurație: în 2024, acestea au primit 7,1, respectiv 4,4 miliarde de euro. Drept urmare, utilizarea de către Uniune a statului de drept a devenit un instrument politic pentru a chema aceste țări la ordine. O situație care duce astfel la diviziuni politice și nu permite țărilor Uniunii să avanseze împreună și în mod fructuos.

În plus, există 200 de miliarde pentru Europa Globală: ajutor în afara UE pentru țările care doresc să adere la UE.

În ceea ce privește apărarea, propunerea de buget prevede 131 de miliarde de dolari pentru investiții aferente. Studiul se întreabă dacă aceste cheltuieli nu vor duplica NATO, care rămâne inima apărării în Europa. Ultimul summit al Alianței din iunie 2025 arată că organizația rămâne relevantă, cu creșterea contribuțiilor statelor membre la 5% (față de 2% anterior). Investițiile trebuie făcute de membri în cadrul NATO. Acest lucru este valabil mai ales că apărarea europeană rămâne dependentă de logistica americană, care este de neînlocuit pe termen scurt.

Propunerea menționează, de asemenea, în mai multe rânduri, dorința de decarbonizare. Acest lucru se reflectă, de exemplu, în taxele pe carbon la frontierele Uniunii Europene. Confruntați cu giganții americani și chinezi aflați într-o cursă tehnologică (în principal în domeniul inteligenței artificiale), menținerea acestei orientări pare a merge într-o direcție greșită și va continua să transmită un semnal greșit antreprenorilor și investitorilor. În timp ce UE dorește să subvenționeze dezvoltarea tehnologică cu 175 de miliarde de dolari prin intermediul programului Horizon Europe, ar fi mai interesantă o dereglementare pentru a permite companiilor să se dezvolte și să creeze industria viitorului.

În multe privințe, noua propunere bugetară este o continuare a orientărilor primului mandat al lui Von Der Leyen: o Europă intervenționistă care folosește banii publici ca pârghie de acțiune, într-o logică keynesiană. Într-o Europă care conține țări deja puternic îndatorate, precum Franța și Italia, și unde creșterea economică este slabă sau chiar absentă în principalele economii ( 0,4% în Germania, 0,4% în Italia și 0,7% în Franța ), cheltuirea mai multor bani publici nu va îmbunătăți situația.

O propunere deja contestată

Bugetul nu este unanim în rândul membrilor UE. Germania, condusă de cancelarul Friedrich Merz, a respins această propunere de buget ca fiind prea costisitoare. Această poziție este împărtășită de creștin-democrații din CDU/CSU și de social-democrații din SPD. După cum notează purtătorul de cuvânt al guvernului german: ”O creștere generală a bugetului UE este inacceptabilă într-un moment în care toate statele membre depun eforturi considerabile pentru a-și consolida bugetele naționale”. Berlinul ar dori să cheltuiască mai bine decât să cheltuiască mai mult. Deja la începutul anului, Germania a respins ideea creării de obligațiuni europene: împrumuturi comune pentru întreaga UE care ar fi avut ca scop mutualizarea datoriilor membrilor UE. Nu există nicio îndoială că alte țări (în mod sigur Austria, Danemarca, Suedia și Olanda) se vor ralia poziției germane. Este de înțeles că acest grup de țări, a căror datorie fluctuează între 81% din PIB (pentru Austria) și 31% (pentru Suedia), este reticent în a-și pune finanțele în comun cu Franța la 112% sau Italia la 137%.

Este momentul în care ar trebui să vedem și la actuala coaliție o preocupare mai serioasă pentru dezbaterea pe tema bugetului european. Rolul imediat și important în acest context ar trebui să îl aibă  și echipa parlamentarilor europeni .

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Mircea Coșea: Discuții pe marginea bugetului european 2028-2035
11 sep 2025, 16:00
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025
11 sep 2025, 15:48
Mihai Volf este noul director general interimar al ELCEN
11 sep 2025, 14:40
Curs valutar BNR 11 septembrie. Câți lei costă azi 1 euro
11 sep 2025, 14:33
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
11 sep 2025, 11:01
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
11 sep 2025, 13:04
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă
11 sep 2025, 11:00
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
11 sep 2025, 10:01
Rata inflației, la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...
11 sep 2025, 09:11
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
10 sep 2025, 16:00
Curs valutar BNR 10 septembrie 2025
10 sep 2025, 14:20
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
10 sep 2025, 13:37
Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune
10 sep 2025, 11:31
Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
10 sep 2025, 08:08
Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025
09 sep 2025, 14:04
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Alegerile din Moldova pot decide viitorul Europei: 28 septembrie, zi decisivă
acum 6 minute
Poliția caută lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk în Utah
acum 11 minute
Care este relația România - SUA. Nicușor Dan, noi detalii despre vizita pe care ar urma să o facă peste ocean
acum 19 minute
Nicușor Dan anunță o evaluare temeinică a șefilor parchetelor
acum 23 de minute
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
acum 30 de minute
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
acum 36 de minute
PSD lansează programul economic al toamnei. Partidul promite peste 120.000 de noi locuri de muncă
acum 39 de minute
Haos pe cerul Europei: Ryanair avertizează că dronele rusești vor afecta ani de zile călătoriile
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 5 ore 30 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel