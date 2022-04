Dincolo de prețurile care au explodat, România are o problemă cel puțin la fel de gravă. Ioana Constantin: N-a interesat pe nimeni / video

Dincolo de prețurile care au explodat, România are o problemă cel puțin la fel de gravă.

Ioana Constantin a spus că cea mai mare problemă este că nu mai producem nimic în țară. Luăm totul de-afară, la suprapreț, când am putea și noi să producem la prețuri decente.

„Dincolo de explozia prețurilor, problema cea mai mare a României este că noi nu producem nimic în țară. Când nu produci nimic, aduci totul din afară. Și, dat fiind că este război, am avut pandemie etc, tot ce îți vine din afară îți vine la niște prețuri foarte mari. În plus, spun unii că avem o criză în construcții în România. Păi da, așa e, dar este așa pentru că România nu produce oțel-beton.

De asemenea, avem o criză cu îngrășămintele naturale. Da, așa e, dar avem pentru că ai ținut Azomureș, până ieri, închis, timp de patru luni! Și te-ai dus în țări arabe să cauți îngrășăminte naturale, când tu produceai aici, acasă, ieftin la Azomureș”, a spus Ioana Constantin la DC News și DC News TV.

„Tu, ca stat, ce ai făcut să te asiguri că principalul tău producător de îngrășăminte de care depindea industria agricolă, continuă să-ți producă la prețuri decente, în contextul în care agricultorii tăi au nevoie de îngrășămintele acelea? Altfel, cum mai pot fi competitive produsele agricole românești pe piața internațională? N-a interesat pe nimeni”, a mai zis Ioana Constantin.

Răspunsul integral începe la minutul 43:

Combinatul chimic Azomureș își reia producția. Mai multe secţii au fost oprite acum patru luni din cauza prețurilor prea mari la gaze.

Până când statul va oferi un sprijin concret se va lucra însă doar la jumătate din capacitate. În absența produselor acestui combinat fermierii români au cumpărat fertilizanţi şi de trei ori mai scumpi ca anul trecut. Iar aceste costuri vor scumpi recoltele.

Doar jumătate din producţia Azomureş va fi deocamdată reluată.

Pentru repornirea completă a producţiei, combinatul aşteaptă un pachet de măsuri anunţat deja de Guvern, dar care nu este încă bătut în cuie. Este vorba despre subvenţii pentru consumatorii mari, precum combinatele, care ar presupune acoperirea unei părţi din preţul gazelor. Alte ţări, precum Germania şi Polonia, au acordat deja ajutor companiilor producătoare de îngrăşăminte.

