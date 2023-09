Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a explicat în timpul emisiunii D'Economic News realizată de Alex Vlădescu pentru DC News TV și DC Business de ce digitalizarea statului român trebuie să fie un proces unitar.

CJ Brașov, primul CJ digitalizat din România

Veștea dă propriul exemplu, declarând că instituția pe care o conducea în anul 2017 a fost primul Consiliu Județean digitalizat la acea vreme.

„Eu vă pot spune din practică. Brașovul a avut primul Consiliu Județean care a fost digitalizat în România. Am avut șansa să aplic încă din anul 2017. Înainte de a apărea pandemia, am aplicat pe Programul Operativ Capacitate Administrativă și am început digitalizarea. Consiliului Județean Brașov este un proiect pe care l-am implementat cu foarte mari eforturi, fiindcă ar trebui să creez în primul și în primul rând cadrul legal în care acest instrument să poate fi implementat”, a explicat ministrul.

Degeaba ai o enclavă digitalizată

Chiar și așa, digitalizarea ar trebui să fie un proces unitar, mai spune ministrul, punând accentul pe interconectarea instituțiilor pentru a facilita fluxul informatic.

„Am trecut peste mentalități și peste modul în care au gândit colegii noștri din diverse direcții acest proces. Totuși, degeaba ai o enclavă care este digitalizată. La Ministerul de Finanțe, la Ministerul Muncii, la celelalte instituții ale statului trebuie să reușești să ai un astfel de proces implementat în așa fel încât să poți să inter-corelezi toate informațiile respective în așa fel încât să ai o eficiență a actului administrativ.

Sunt foarte multe instituții publice care încep să folosească diverse softuri, softuri care din păcate nu sunt interconectate, iar degeaba ne propunem la ora actuală să creăm aceste cloud-uri naționale sau regionale, fiindcă multe dintre aceste informații care vor fi stocate în aceste cloud-uri nu vor nu vor putea fi conectate în mod eficient și clar că va trebui acest lucru”, a adăugat Adrian Veștea.

De ce nu poți avea un soft unitar la nivel de stat

Ministrul Veștea mai explică faptul că ritmul greoi în care se lucrează cu statul român împiedică într-o măsură digitalizarea generală. Acesta amintește de importanța utilizării unui soft unitar care să interconecteze bazele de date ale instituțiilor, dar acest lucru este complicat în special de procedura de achiziții care nu permite impunerea unei singure companii creatoare de software.

„Din păcate, nu poți să impui ca cineva să cumpere un anumit soft, fiindcă l-ai favoriza pe producătorul acelui soft, acea instituție sau acea societate care a produs acel soft. Din acest punct de vedere, fiind nevoit să faci procedură de achiziție, au apărut foarte multe autorități publice locale care folosesc softuri diferite, care din păcate nu sunt interconectate între ele”, a conchis politicianul.

VIDEO

