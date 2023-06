Digitalizarea în construcţii. Cezar Vlăduţ: Transformăm şantierul într-o fabrică. Vom folosi roboţi, inteligenţă artificială. Nu trebuie să fim reticenţi

"Foarte multe persoane ridică din sprâncene când aud de digitalizare şi construcţii, pentru că par două săbii din aceeaşi teacă, ceea ce e greşit din capul locului!", a punctat Tudor Curtifan.

"Studenţii sunt foarte interesaţi de domeniul digitalizării. La orice curs opţional pe care îl avem în acest domeniu, sunt interesaţi să participe. Acum suntem în etapa în care transformăm şantierul de construcţii într-o fabrică şi începem să digitalizăm acea fabrică şi începem să adăugăm din ce în ce mai multe astfel de componente. Vom ajunge să folosim roboţi, o să folosim cu siguranţă şi inteligenţa artificială. Maşinile vor învăţa din ce în ce mai mult, chiar şi în domeniul construcţiilor. Nu trebuie să fim reticenţi, pentru că la această tehnologie emergentă vor exista joburi noi care vor create în domeniu", a declarat Cezar Vlăduț, prorector al Universității Tehnice de Construcții, în cadrul INNOCONSTRUCT 2023 / Hackathon, interviu realizat de DC NEWS.

"Hackathon vine din domeniul IT, dar putem acum să îl aplicăm în orice domeniu. Și acum, având în vedere că conferința noastră este despre digitalizare am abordat ca temă, ca provocare pentru studenții Universității Tehnice de Construcții București utilizarea unui digital twin pentru eficientizarea energetică a unei clădiri existente, în scopul reducerii impactului asupra mediului a acelei clădiri. Clădirea pe care am ales-o, ca să fie o temă cât mai provocatoare, este Palatul Parlamentului, iar concursul se va baza doar pe o prezentare, adică unde studenții doar la nivel conceptual vor putea să spună câteva lucruri cu privire la provocarea pe care au primit-o. Ne dorim ca în viitor să extindem acest concurs și în proiectarea ideilor", a spus Cezar Vlăduț.

