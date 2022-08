Dietă Denise Rifai. Cum se menține în formă vedeta Kanal D. "Trebuie să fiu de cinci ori mai atentă"

"Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi.

Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce. Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald.

"Trebuie să fiu de cinci ori mai atentă"

Noi suntem și femei, evit și produsele lactate pentru că și acestea duc în aceeași zonă de retenție de lichid. Am înlocuit de mult laptele cu laptele de migdale, dar și acela trebuie să fie fără zahăr. Sunt foarte strictă la chestia asta și pentru că am și un metabolism clasic. Am gena asta arăbească cu metabolism mai lent și atunci trebuie să fiu de cinci ori mai atentă. Pe lângă alimentație, pentru că aici trebuie să punem noi lacăt la gură, când pot și cum pot fac sport, îmi place și psihic și fizic, ajută și fizic foarte tare, îți mai crează spațiu să mai poți mânca ceva", a spus Denise Rifai pentru click.ro.

"Nu sunt obsedată de numărul de kilograme, nu contează numărul de kilograme, ci contează să îți hrănești corpul cum se cuvine și să nu îți bați joc de corpul tău, mai ales dacă ai posibilitatea să poți să îți permiți să cumperi alimente de calitate", a mai sus vedeta Kanal D.

"Sunt un om normal care încearcă să își mențină o siluetă decentă. Acum, dacă ne uităm la anumite publicații, unii zic că nu sunt tocmai cea mai siluetă dintre siluete, depinde de gustul fiecăruia. Eu aleg să fac lucrurile sănătos și îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot. Pentru că au fost și ani în viața mea în care alergam dintr-o parte în alta... unde să îți permiți vreodată să poți să îți iei mâncare la pachet, să ai grijă de corpul tău. Eu aleg să îmi iau foarte multă mâncare la pachet și sunt foarte organizată", a spus Denise Rifai.

Denise Rifai, despre bărbatul din viața ei

Întrebată, în urmă cu un an, ce calități trebuie să aibă un bărbat pentru a o cuceri, Denise Rifai a spus, pentru cancan.ro, că "în primul rând trebuie să fie foarte inteligent, să îmi dea acel sentiment de siguranță, de încredere că voi avea alături de mine un partener în orice situație ne va aduce viața. Sunt o femeie puternică, pragmatică, dar în același timp am acea latură sensibilă care are nevoie de tandrețe, de atenție, de afecțiune. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri, am avut această sensibilitate pentru tipologiile nordice".

Cât despre bărbatul din viața ei, Denise Rifai a spus-o clar: "Referitor la viața mea privată, ce pot să spun este că mă aflu în echilibru. Mă simt perfect și îmi doresc să țin acest aspect doar pentru mine, tocmai pentru că e vorba de viața mea intimă. Știu că mă înțelegeți și vă mulțumesc mult pentru asta".

