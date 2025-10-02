€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 11:29 02 Oct 2025

Dezbatere în Parlamentul European în legătură cu incursiunile dronelor ruse în România
Autor: Ioan-Radu Gava

parlamentul european Foto: Unsplash
 

Parlamentul European va avea o dezbatere cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti.

Agenda sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare va include o dezbatere urmată de o rezoluţie cu privire la încălcările repetate ale spaţiului aerian al României şi european de către dronele ruseşti, la iniţiativa europarlamentarului Victor Negrescu.

Potrivit acestuia, rezoluţia va cere condamnarea acestor provocări de securitate, sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca şi Estonia şi solidaritate cu ţările afectate, o cooperare mai strânsă UE-NATO pentru apărarea spaţiului aerian, dezvoltarea capacităţilor europene de apărare împotriva dronelor şi protecţia infrastructurilor critice (Zidul Dronelor).

Dezbaterea urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluţia este prevăzută la vot joi.

"Această iniţiativă transmite un mesaj clar: România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre şi siguranţa cetăţenilor săi", a scris Negrescu joi pe pagina sa de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parlamentul european
victor negrescu
drone
drone ruse
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
LOTO. Report de peste 7,13 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 2  octombrie, 2025
Publicat acum 9 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat acum 21 minute
Se introduce stagiul militar. Datoria civică by Moșteanu: Dacă ai noroc, rămâi pe viață
Publicat acum 31 minute
UE aplaudă rezultatul alegerilor din Republica Moldova. Ce spun liderii europeni
Publicat acum 33 minute
Viitorul sănătății în România depinde de date. Dr. Nona Delia Chiriac: De ce rapoartele pacienților sunt esențiale pentru prevenție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close