„Am ținut să intervin pentru că mi-a fost pronunțat numele și aș vrea să spun două lucruri. Faptul că am fost achitat prin decizia a opt judecători arată că există justiție în România și că există judecatări care judecă în baza legii și a faptelor prezentate. În al doilea rând, și aici vreau să fac această precizare, pentru că nu vreau să fie folosită perioada foarte dificilă prin care am trecut, am fost achitat înainte de înființarea SIIJ”, a spus Ludovic Orban.

„Ca atare, independența justiției, capacitatea efectivă a instituțiilor din justiție de a funcționa în baza legii, în baza misiunii pe care o au, depinde, în cea mai mare măsură, de ținerea la distanță a politicului de justiție, a altor structuri care au încercat să influențeze justiția”, a mai spus Ludovic Orban.

Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) este dezbătut, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, care urmează să dea şi votul final.