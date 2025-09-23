Demisia lui Ilie Bolojan. Adrian Negrescu: Ne jucăm cu focul și s-ar putea să ne ardem

Miercuri, Curtea Constituțională va analiza mai multe sesizări privind legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, inclusiv prevederile legate de pensionarea magistraților. Premierul Ilie Bolojan a sugerat anterior că își va da demisia dacă proiectele vor fi declarate neconstituționale, iar economistul Adrian Negrescu lansează un nou avertisment asupra consecințelor politice și economice ale unui astfel de scenariu.

„Ne jucăm cu focul și s-ar putea să ne ardem. Așa arată, în esență, dezbaterea politică privind plecarea lui Bolojan. Sunt politicieni care cred că în politică e ca la fotbal – nu îți mai place de un jucător, îl înlocuiești cu altul de pe bancă", a scris Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu: Dacă vom ajunge la demisia Guvernului, în secunda doi noi vom plăti oalele sparte

Economistul mai susține că tocmai o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan va afecta credibilitatea Guvernului României.

"Dacă vom ajunge la demisia Guvernului, în secunda doi noi vom plăti oalele sparte – vom fi retrogradați la junk – iar taxele vor crește, cursul euro va exploda iar tăierea salariilor bugetarilor va deveni realitate, sub auspiciile unui acord cu FMI”, a mai scris Adrian Negrescu.