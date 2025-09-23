€ 5.0774
Data actualizării: 11:54 23 Sep 2025 | Data publicării: 11:53 23 Sep 2025

Demisia lui Ilie Bolojan. Adrian Negrescu: Ne jucăm cu focul și s-ar putea să ne ardem

Autor: Doinița Manic
parlament_asumare_5_pachete_bolojan_002_inquam_photos_octav_ganea_36786500 Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Economistul Adrian Negrescu avertizează din nou că o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan ar putea avea efecte dramatice asupra economiei și credibilității Guvernului.

Miercuri, Curtea Constituțională va analiza mai multe sesizări privind legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, inclusiv prevederile legate de pensionarea magistraților. Premierul Ilie Bolojan a sugerat anterior că își va da demisia dacă proiectele vor fi declarate neconstituționale, iar economistul Adrian Negrescu lansează un nou avertisment asupra consecințelor politice și economice ale unui astfel de scenariu.

„Ne jucăm cu focul și s-ar putea să ne ardem. Așa arată, în esență, dezbaterea politică privind plecarea lui Bolojan. Sunt politicieni care cred că în politică e ca la fotbal – nu îți mai place de un jucător, îl înlocuiești cu altul de pe bancă", a scris Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu: Dacă vom ajunge la demisia Guvernului, în secunda doi noi vom plăti oalele sparte

Economistul mai susține că tocmai o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan va afecta credibilitatea Guvernului României.

"Dacă vom ajunge la demisia Guvernului, în secunda doi noi vom plăti oalele sparte – vom fi retrogradați la junk – iar taxele vor crește, cursul euro va exploda iar tăierea salariilor bugetarilor va deveni realitate, sub auspiciile unui acord cu FMI”, a mai scris Adrian Negrescu.

