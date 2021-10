Ștefan Bănică Jr, TAXAT de Nicole Cherry: Nu va ajunge NICIODATĂ respectat!

Nicole Cherry a urcat pe scena iUmor în cea de-a doua ediție a emisiunii, din 2 octombrie 2021 și a stârnit hohote de râs cu momentul ei și replicile acide la adresa vedetelor.

Imediat ce a urcat pe scenă, a adus zâmbetul pe buze juraților, uimiți de prezența vedetei în platoul emisiunii.

"Mamă, deja ați început să râdeți! E bine!", a spus Nicole Cherry.

Mihai Bendeac, șocat de Nicole Cherry și Cleopatra Stratan

Surpriza a fost mare pentru Mihai Bendeac, care a dezvăluit că nu se aștepta să o vadă pe Nicole Cherry însărcinată, motiv pentru care a avut o reacție amuzantă atunci când a văzut-o pe tânăra artistă cu burtică de gravidă.

"Imaginea cu Nicole Cherry însărcinată este foarte asemănătoare cu chestia asta, cu Delia dacă ar fi însărcinată. Bă, simți că ai îmbătrânit, la fel cum o vezi pe Cleopatra Stratan că se mărită, ai senzația că ai îmbătrânit. Cum, bă, Nicole Cherry însărcinată?", a spus Mihai Bendeac.

Nicole Cherry, glume la adresa juraților

"Vreau să încep prin a o saluta pe doamna Bendeac. Bună, Mihai! Lăsând gluma la o parte, tu Mihai ești un actor extraordinar, prin comparație cu Drăgulin, pe care l-am văzut pe aici că se tot plimbă, are și perucă și ochelari.. Am înțeles că are și gastrită. Îl înțeleg și eu m-aș fi deghizat un pic dacă aș fi ajuns să fac așa ceva pentru bani", a spus Nicole Cherry în introducere.

"Eu am ajuns vedetă înainte să învăță scriu, ceea ce, credeți-mă, este jenant mai ales când trebuie să dai un autograf. Copoț știe ce zic", a spus artista la adresa lui Șerban Copoț.

Artista a făcut referire și la modul în care gândește lumea de când a aflat că este însărcinată.

"În ultima vreme mi se spune că sunt un copil cu un copil, la fel ca iubitele lui Mihai", a completat ea.

"Măi, nu știu ce se întâmplă cu copiii ăștia care devin faimoși. Se sting și sincer vă spun mi-e frică să nu mi se întâmple și mie același lucru. Eu ce fac cu viața mea? Pot să ajung ca Cleopatra Stratan, să fac ca ea, dar vă spun că e greu, e foarte greu pentru că nu știu de unde a avut puterea aia atât de mare și să se adapteze atât de repede la anonimat", a glumit cântăreața.

Alina Eremia, Dorian Popa, Andrei Duban, Ștefan Bănică Jr. desființați de Nicole Cherry

"Sunt mulți copii minune în ziua de azi. Da, Dorian Popa. Poate unii spuneți că nu e destul de deștept, poate spuneți că nu e atât de talentat, au dreptate, bă, dar el e un băiat extraordinar.

Alina Eremia e dovada vie a faptului că oricâte concursuri muzicale ai câștiga, până nu te dezbraci un pic nu merge. Pentru că vocea nu bate ochii. Eu înțeleg, Mihai că ești îndrăgostit de ea. E frumoasă, e deșteaptă, e ca Delia... doar că nu e enervantă.

Andrei Duban era clar că va ajunge un actor extraordinar. Nu știu ce s-a întâmplat... acum mai joacă doar la loz în plic.

(...) Și poate cel mai ciudat copil minune este Adrian. La el nu știai ce e așa, cum e el și de asta și-a zis Adrian copilul Minune. E la fel de copil cu pe Țancă Uragan.

O altă personalitate... a fost un copil celebru, este un artist celebru: Ștefan Bănică. A reușit în viață, a muncim foarte mult, duce o viață exemplară, e echilibrat și tocmai de aceea nu va ajunge niciodată cu Paraziții.... respectat!", a mai spus Nicole Cherry.