Delia, noi declarații după ce a zis că nu vrea să aibă copii: Ceea ce e și mai interesant e că a apărut o femeie care spunea că fac parte dintr-o organizație secretă

„Eu vorbesc despre acest subiect de 20 de ani, de când mi se tot pune această întrebare la care răspund mereu cam la fel. Uneori răspund mai ironic, alteori mai în glumă pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Problema acum nu este că nu vreau eu să fac copil, ci problema este reacția oamenilor”, a zis Delia.

„Trecem peste faptul că nu este normal să mă întrebi așa ceva, dar m-am obișnuit. Mi se pune întrebarea de mai bine de 20 de ani. Nu le-am zis oamenilor că nu este bine să facă copii, am răspuns unei întrebări despre mine. Eu nu vreau să fac copii, simplu! Răspunsul meu a fost pe Tiktok, într-un live, unde mi-a pus cineva o întrebare. Nu a fost o postare în sine pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat și au dat mai departe, iar lumea și-a dat cu părerea, nu am nicio problemă cu asta”, a mai spus vedeta.

„Ceea ce e și mai interesant este că a apărut o femeie care spunea că eu fac parte dintr-o organizație secretă - atât de secretă încât știa și ea - și oamenii din masonerie nu mă lasă să fac copil. Așa spunea femeia aceea. Și mai zicea că eu sunt un influencer al acelei organizații secrete și că, de fapt, eu nu vreau să fac copil pentru că trebuie să promovez ideea că trebuie să fim mai puțini pe planetă. Cât de spălat pe creier să fii? La ce filme proaste te uiți?”, a mai zis cântăreața.

Starețul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras, Arhimandritul Elisei, prin cuvântul său, a pătruns în înțelesul profund al Tainei căsătoriei, al relațiilor dintre soți și a vorbit despre probleme legate de nașterea de prunci.

„Copiii sunt o binecuvântare, nașterea de prunci este o binecuvântare, și, în fond, aceasta este dorința oricărui cuplu și mai ales a unei femei. Acest lucru este clar și valabil în toată lumea. Nu e nevoie să crezi în Hristos, ca să vrei acest lucru, nu-i așa? Hristos însă, exact, vine și ridică la alt nivel. Dacă un cuplu este în afara lui Hristos, în esență, nefericirea este că nu dă naștere la prunci, însă în Hristos acel cuplu poate fi fericit, întrucât căsătoria este în esență o împreună-călătorie către Împărăția lui Dumnezeu. Iar nenașterea de prunci poate fi o slobozire de greutăți, poate fi o marea binecuvântare. Este, desigur, o cruce și aceasta, nu pot să spun că nu este o cruce, dar nunta nu se poate întemeia pe nașterea de prunci. Există Părinți, e adevărat, care spun că scopul căsătoriei este nașterea de prunci, dar asta este o opinie, există și o altă opinie, că nunta nu își are sensul ultim în nașterea de prunci, așa cum spune, de pildă, Sfântul Ioan Gură de Aur: Scopul nunții este ca omul să poată comunica, să nu păcătuiască. Iar cel mai important scop al nunții este, așa cum spunea Gheronda Emilianos, Împărăția: ”împreună veți merge în Împărăție”. Să aveți amândoi această împreună-mergere către Împărăție”, a zis starețul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras.

„De asemenea, dacă ai copii, mergi înainte, este o comoară, dar copiii vin și cu greutățile lor, nu este totdeauna o comoară. Apoi, se întâmplă ca la mulți oameni să nu fie chiar deloc o comoară, pentru că nu știi ce vor face copiii în viața lor. În același timp, însă, faptul că soții își poartă sarcinile unul altuia, această împreună-mergere este împlinirea legii lui Hristos: ”purtați-vă sarcinile unii altora”. Dacă faci asta, dacă porți sarcinile celuilalt, cu copii sau fără copii, cu femeie sau fără, atunci vei merge în rai. Și de aceea, scopul căsătoriei este mântuirea, nu sunt copiii, copiii sunt doar rodul acestei înrudiri”, a mai zis Arhimandritul Elisei, citat de pemptousia.ro.

