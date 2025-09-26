Declarația zilei din Ungaria: Zelenski începe să o ia razna. Acum vede monștri

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat vineri că Volodimir Zelenski „începe să o ia razna” după ce președintele ucrainean a afirmat că au existat încălcări ale spațiului aerian al țării de către drone de recunoaștere care ar fi, cel mai probabil, ungare, scrie Reuters.

„Președintele Volodimir Zelenski începe să înnebunească din cauza atitudinii sale anti-ungare”, a scris Szijjártó pe Facebook.

„Acum vede monștri”, a adăugat Szijjártó.