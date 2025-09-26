€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:07 26 Sep 2025

Declarația zilei din Ungaria: Zelenski începe să o ia razna. Acum vede monștri
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir-zelenski-ucraina_64468700 Sursa foto: Agerpres
 

Ungaria spune că Zelenski este „nebun” după comentariile privind dronele.

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat vineri că Volodimir Zelenski „începe să o ia razna” după ce președintele ucrainean a afirmat că au existat încălcări ale spațiului aerian al țării de către drone de recunoaștere care ar fi, cel mai probabil, ungare, scrie Reuters.

„Președintele Volodimir Zelenski începe să înnebunească din cauza atitudinii sale anti-ungare”, a scris Szijjártó pe Facebook.

„Acum vede monștri”, a adăugat Szijjártó.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peter szijjarto
ungaria
zelenski
ucraina
drone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Rusia, armă strategică împotriva Vestului. Avertisment la București
Publicat acum 11 minute
Urgența medicală care necesită control imediat. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR) a explicat riscurile și cum poate fi prevenită / video
Publicat acum 26 minute
Premierul Republicii Moldova: Întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse
Publicat acum 44 minute
Doi rectori din Republica Moldova candidează pe listele PAS, susținuți de lideri ai mediului academic din România
Publicat acum 52 minute
Concurs pentru liceeni. Samsung lansează a cincea ediție a competiției naționale Solve for Tomorrow
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat acum 2 ore si 12 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat acum 22 ore si 24 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close