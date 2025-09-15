Decizia luată de Coreea de Sud pentru a reduce numărul accidentelor mortale la locul de muncă

Coreea de Sud va introduce o nouă reglementare privind siguranța în muncă, care va amenda companiile cu până la 5% din profitul operațional dacă mai mult de trei angajați mor anual în accidente de muncă, a anunțat luni Ministerul Muncii, potrivit Reuters.

Guvernul va revizui, de asemenea, legea privind siguranța în muncă pentru a retrage licențele firmelor de construcții care sunt obligate în mod repetat să oprească lucrările din cauza accidentelor mortale, se arată într-un comunicat al Ministerului.

Președintele Lee Jae Myung, care a preluat funcția în iunie, a subliniat importanța îmbunătățirii siguranței la locul de muncă și a ordonat ministrului Muncii să adopte reguli stricte pentru a pedepsi angajatorii în cazul accidentelor mortale repetate.

Anul trecut, 589 de persoane și-au pierdut viața în accidente de muncă, aproape jumătate dintre ele în construcții.

„Accidentele industriale cauzează pierderi semnificative economiei naționale, afectând nu doar viața oamenilor, ci și productivitatea companiilor,” a declarat ministrul muncii Kim Young-hoon la o conferință de presă.

Ministrul a adăugat că este responsabilitatea de bază a guvernului să se asigure că oamenii nu își pierd viața la locul de muncă.

Schimbările vor necesita ca parlamentul să modifice legea privind siguranța în muncă, a precizat Kim.

Luna trecută, parlamentul, controlat de Partidul Democrat liberal al lui Lee, a adoptat o revizuire a legii sindicatelor pentru a întări drepturile personalului contractual, astfel încât aceștia să poată negocia direct cu contractorul principal.

Kim a menționat angajarea subcontractorilor de către marile companii, acuzate că încearcă să evite responsabilitatea legală prin externalizarea muncii periculoase, ca unul dintre motivele pentru care accidentele industriale continuă să fie frecvente.

CITEȘTE ȘI: Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News