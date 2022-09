De ce nu se însoară Dorian Popa cu Babs, partenera lui de ani de zile. "Vine criza, hai să ne pregătim, lăsați nunțile!"

Dorian Popa a zis clar de ce nu își dorește să se însoare cu partenera sa, pe care toată lumea o cunoaște drept Babs, dar și de ce nu și-au propus să facă un copil. Artistul știe clar ce își dorește de la viață, iar realizarea unei familii nu se află sub nicio formă pe lista sa de priorități.De ce nu vrea Dorian Popa să facă nuntă

Artistul este un bărbat împlinit pe toate planurile, muncește din greu pentru visurile sale și nu mai este un secret pentru nimeni faptul că are o mulțime de bani. O parte dintre sumele enorme câștigate până acum a decis să le investească în propriul cartier. Acesta construiește niște case de sute de mii de euro, care vor fi toate cu toate cele necesare mutării celor care își doresc să îi fie vecini. Vloggerul are planuri mari de viitor și oricât de greu i-ar fi, în unele momente, nu se lasă și muncește din ce în ce mai mult, pentru a-și asigura un viitor cât mai bun, dar și pentru a avea parte de toate lucrurile la care în trecut doar visa.

Nici pe plan personal nu o duce rău, acesta formând un cuplu de ani buni cu Babs. Este femeia ideală pentru el, mai ales că are aceleași visuri ca și el, muncește cât este ziua de lungă și îl susține în tot ceea ce face, iar pentru el este foarte important acest lucru. În urmă cu doi ani, acesta și-a cerut partenera în căsătorie și nu au ascuns nimic de ochii lumii și, încă de pe atunci, fanii lor au așteptat să audă vești despre nunta lor. Acesta a ținut să precizeze că nu va exista nicio nuntă, ceea ce înseamnă că oamenii nu ar trebui să mai aștepte să îi vadă pășind împreună în fața altarului sau în fața ofițerului de stare civilă. De asemenea, acesta nu își dorește nici să devină tată, pentru că muncește din greu, iar asta îi ocupă tot timpul și îl face fericit. „Nu, nu nuntă, nu copil. Muncă, muncă multă, cartiere, milioane, hâtz, Johnule, vine criza, hai să ne pregătim, lăsați nunțile, lăsați vacanțele etc.”, a declarat Dorian Popa, pentru click.ro.

Cum se menține în formă? „Sunt pe shaorma!”

Dorian Popa este, fără doar şi poate, idolul adolescentelor. Arată bine, face clipuri atractive pe YouTube şi se descurcă de minune şi în afacerile cu imobiliare. Se menține într-o formă fizică de invidiat, chiar dacă recunoaște că, în ultimul timp, a cam dat iama în ... shaorma.„Încă de mic, atunci când căutam repere în ce privește fizicul meu, mă uitam la băieții model. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu nici culturist de-a dreptul, dar nici băiat normal, cu fizicul clasic. Mi-am dorit întotdeauna mai mult de la viață. Asta îi sfătuiesc și pe tineri: să ia atitudine, să se uite în oglindă și să fie mulțumiți cu ceea ce ești ok, dar dacă te uiți și nu ești mulțumit, atunci, bă, fă ceva! Aș fi ipocrit să spun că am grijă de alimentație. Muncesc atât de mult că iată nu am nici o șansă să mă grijă de alimentație, sunt un gurmand din acela haos, ca orice român, de ăla cu shaorme. Am și contract cu o sharomerie. Fac foarte mult sport, am 17 ani de când mă antrenez în fiecare zi. La mine disciplina este de baza. Trebuie să-i mulțumesc și lui Dumnezeu, știi cum e cu geneticul ăla, acidul dezoxiribonucleic. ADN-ul îl primim de la Doamne, Doamne, de la mămișor în cazul meu.”, a dezvăluit artistul, care a făcut furori, recent, în postura de model la Săptămâna modei de la Timișoara.

