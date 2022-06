De ce nu mai vine Anamaria Ferentz în România: Din 2019 am luat hotărârea...

"Îmi văd familia o dată pe an, în general. Doar uneori reușesc să-i văd mai des. Din 2019 am luat hotărârea să ne vedem în altă parte decât în România, să mai vedem și alte locuri pe care nu le-am văzut, să ne relaxăm, pentru că dacă vin în România pentru mine nu e tocmai o vacanță.Trebuie să merg să-i vizitez pe toți și, dacă nu ajungi să îi vezi pe toți, se supără, nu ai cum să mulțumești pe toată lumea și cel mai bine e așa, ca să simt și eu că e vacanță și să stau cu ei cât de mult pot, cu mama și cu fratele meu. M-am gândit că asta e cea mai bună soluție, să ne vedem pe teren neutru, pentru că ei nu zboară atât de mult să vină să mă vadă, iar în Europa e cel mai simplu să ne întâlnim”, a povestit Anamaria Ferentz, pentru Click!

"Asta este pentru mine cel mai bine!”

"În 2019, am fost în Grecia, în Santorini, unde a fost superb, apoi în 2020 a fost cu COVID-ul, am venit eu în România și am stat în casă, în București, timp de trei săptămâni, ceea ce nu vreau să repet. În 2021, am fost în Spania, în Marbella, iar anul acesta, pentru că ne-a plăcut foarte mult în Marbella, ne-am dus în aceeași zona, dar în alt oraș. Și dacă anul trecut am vizitat Granada, anul acesta am vizitat Sevilla. Am petrecut prin Marbella destul de mult timp și am mai vizitat și alte orașe din împrejurimi. E superb să vezi și alte culturi și să experimentezi culinar, să vezi cum trăiesc altfel de oameni, te mai inspiră din toate punctele de vedere. Cred că cel mai folositor este să îți cheltuiești banii pe vacanțe. Pe lumea cealaltă pleci cu experiențele, nu pleci cu absolut nimic din ce crezi că ai și, mai ales, petreci timp de calitate cu familia. Asta este pentru mine cel mai bine!”, a mai completat artista.

În 2018, artista a devenit cetățean american cu acte în regulă și, de fericire, a petrecut toată ziua după fastuoasa ceremonie!

"Sunt foarte, foarte fericită, pentru mine este o mare realizare faptul că am devenit cetățean american. Poate pentru mulți nu înseamnă nimic, dar pentru majoritatea înseamnă enorm, pentru cei care sunt aici în America, sau în alte țări, emigranții și nu numai. Numai ei știu ce înseamnă să ai o cetățenie, pentru că ai toate drepturile unui cetățean. Eu aveam drepturi și până acum pentru că aveam Green Card în America, puteam să călătoresc, să muncesc, să fac o mulțime de alte lucruri, dar nu puteam să votez, acum am anumite alte drepturi în plus, e o mare ușurare. De exemplu, dacă am un proiect undeva și trebuie să stau 5 ani într-o altă țară, nu mai trebuie să dau cu subsemnatul și să explic de ce am fost plecată atâta timp…”, a mărturisit Anamaria Ferentz, în exclusivitate, pentru DC News.

Anamaria Ferentz, la un pas de moarte

În 2020, Anamaria Ferentz a fost la un pas de a-și pierde viața. Vedeta a trecut prin momente înfiorătoare.

"O zi frumoasă să fii în viață! Un accident de mașină m-a speriat teribil și m-a făcut să realizez că pot dispărea într-o fracțiune de secundă. Sunt încă în stare de șoc, dar recunoscătoare că nu mi s-a întâmplat nimic mie, doar am tras o sperietură pe cinste. Mașina a fost distrusă în totalitate. Cineva acolo sus știe că încă am treabă aici și că iubesc viața foarte mult. Mulțumesc! Sunt foarte recunoscătoare! Dacă Sfântul Nicolae a fost protectorul sau alți îngeri. Nu știu. Știu doar că sunt foarte recunoscătoare și binecuvântată. Aceeași lecție în fiecare zi: Fii fericit și conștient de ceea ce ai. Mâine nu mai poți avea nimic sau doar o amintire!", a scris Anamaria Ferentz pe Instagram.

