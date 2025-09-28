De ce are ING întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia

"La acel moment, ne aşteptam ca tranzacţia să fie finalizată în trimestrul trei din 2025, în funcţie de obţinerea aprobărilor autorităţilor de reglementare. În condiţiile în care cumpărătorul nu a primit toate aprobările necesare, nu sunt în prezent perspective realiste pentru finalizarea tranzacţiei în trimestrul trei.

Facem eforturi în continuare pentru finalizarea tranzacţiei şi ieşirea noastră de pe piaţa rusă, şi ne aşteptăm ca impactul financiar să nu fie diferit faţă de cel previzionat anterior", se arată într-un comunicat al ING, potrivit Reuters.

Cine va cumpăra toate acțiunile ING Bank (Eurasia) JSC

ING a anunțat, în luna ianuarie, că firma rusească Global Development JSC va achiziţiona toate acţiunile ING Bank (Eurasia) JSC, cu scopul de a servi clienţii din ţară sub o nouă siglă.

Tranzacţia ar urma să aibă un efect negativ de aproximativ 0,7 miliarde de euro cu privire la rezultatele după taxe ale ING, a subliniat grupul bancar.



Recent, ING a transmis că de la invadarea Ucrainei de către Rusia nu a iniţiat noi afaceri cu firme ruseşti. Și-a redus activităţile în ţară şi a început separarea afacerii de sistemul şi reţeaua sa mai amplă, scăzând expunerea totală la împrumuturi către clienţii din Rusia cu peste 75%.