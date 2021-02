De ce a slăbit Adda atât de mult: Sunt sub supraveghere medicală!

"V-am terorizat cu slăbitu’ meu! Da-s fericită că mi s-a întors talia acasă. Nu ştiu pe unde a umblat în ultimii ani... Vă pup şi vă zic din nou că NU ţin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINA - am intoleranță! Fără - GLUTEN - am intoleranță. Am renunţat şi la ZAHĂR - tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă!

Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină creşte şi am erupţii pe tot corpul... tam tam. Beau multă apă! Iau vitamine şi suplimente ca să îmi întăresc imunitatea şi să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentaţiei greşite, medicamente - antibiotice, antiinflamatoare şi stres. Sunt sub supraveghere medicală. Nu recomand nici o dietă minune. Găsiţi un nutriţionist şi acţionaţi în funcţie de corpul vostru şi în funcţie de rezultatul analizelor", a scris Adda pe Facebook.