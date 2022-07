Daniela Gyorfi, despre "bătaia" cu Carmen Harra pentru un bărbat: Am avut o relație pe care mi-am asumat-o

"În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat. Pentru că nu sunt genul. Într-adevăr, cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva. Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele cu care am ieșit public. Gabriel a fost fotograful meu. Ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi…niciodată în viața mea”, a spus Daniela Gyorfi în emisiunea "40 de întrebări" cu Denise Rifai.

Artista a povestit chiar că a fost invitată de Carmen Harra la ea acasă, în America. Despre Titus Andrei a spus că avea o relație foarte bună cu mama ei.

"Am fost în America, ne-a invitat doamna Harra la dumneaei acasă. Eu nu am fost că nu am putut, nu pentru că m-aș fi bătut cu cineva vreodată pentru un bărbat, mai ales pentru Titus Andrei. Titus Andrei era prieten de familie cu mama mea, cum au fost și alți compozitori la noi acasă, că așa era, puneai mese. Mama avea nervi pentru prietenii. Eu eram mai cu sportul”, a adăugat artista, potrivit avantaje.ro.

De ce nu s-a căsătorit cu George Tal, tatăl fiicei sale

"Nu că nu mai cred (n.r. – în căsătorie). Un act, când ești tânăr, când se așază lucrurile și merg de la sine este ok, dar noi ne-am programat de vreo două ori să ne căsătorim. Prima oară a fost cu divorțul lui, nu a putut pentru că era căsătorit în Germania și divorțând acolo ne-a trebuit un act mai special și am ratat când voiam noi să ne căsătorim. A doua oară s-a îmbolnăvit mama și nu am crezut de cuviință, apoi s-a născut Maria și ca să nu ne certăm și să fie familia fericită am decis să o cheme pe Maria și Györfi și Tal ca să fie toată lumea împăcată pentru că nu renunțam și nu renunț la numele meu.

Cine a spus că vreau să mă căsătoresc? Nu, asta nu înseamnă că nu cred în căsătorie. Ba da, eu cânt foarte mult la nunți și atât de mult mă bucur atunci când văd oamenii că se căsătoresc și cred în asta. Se duc la biserică, se duc la starea civilă”, a mai spus Daniela Györfi la "40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform Kanal D.

Daniela Gyorfi, adevărul despre operațiile estetice

În urmă cu ceva timp, cântăreața a vorbit despre operațiile estetice pe care le are și despre care s-a tot vorbit.

"Nu am nici o operație, am doar sânii, dar atât. Nu sunt Miss Univers, nu am nimic de apărat. S-a tot spus că am operații la față, că sunt strâmbă, că nu știu ce. Dar nu am. Cu ajutorul machiajului, al luminilor poți să arăți wow”, a declarat Daniela Gyorfi.

"Îmi fac intervenții non-invazive la nivelul feței o dată pe an. Am avut niște probleme cu buzele, am făcut gâlme, dar multe au pățit asta. Apoi mi-am scos tot ce am avut în buze, acum nu mai am nimic. Am avut fațete dentare, mi-am pus aparat dentar. Un an de zile m-am chinuit să îmi fac dantura. Sunt obsedată să nu mă îngraș. M-am îngrășat câteva kilograme în pandemie și vreau să le dau neapărat jos”, a mai mărturisit Danielei Gyorfi, în emisiunea „Showbiz Report”, de la Antena Stars, scrie spynews.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News