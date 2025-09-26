Danemarca nu are de gând să invoce articolul 4 al NATO, după ce incursiunea unei drone a închis aeroportul din Copenhaga

Danemarca nu are de gând să invoce Articolul 4 al NATO după incursiunile dronelor în apropierea unor amplasamente civile și militare și blocarea traficului aerian din țara nordică la începutul acestei săptămâni, a declarat vineri ministrul de externe al Danemarcei citat de Reuters.

Articolul 4 din tratatul NATO prevede că membrii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independența politică sau securitatea oricăruia dintre ei este amenințată.

„Articolul 4 a fost activat de nouă ori în întreaga istorie a NATO și de două ori recent în legătură cu Polonia și Estonia, așa că nu avem niciun motiv să facem acest lucru”, a declarat reporterilor ministrul de externe, Lars Lokke Rasmussen.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a legat incidentul dronei care a închis aeroportul din Copenhaga luni seară de presupuse activități ale dronelor rusești în Europa, dar fără a furniza dovezi, o afirmație respinsă cu fermitate de Moscova.

Ministrul de externe al Danemarcei a anunțat, de asemenea, joi, că țara nordică va dona 2,7 miliarde de coroane daneze (422,43 milioane de dolari) Ucrainei, o mare parte din care va fi investită în industria de apărare a Ucrainei.