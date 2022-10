Dan Nica: România în Schengen! Consiliul UE trebuie să țină cont de rezoluția votată azi de Parlamentul European

Plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a votat astăzi rezoluția pentru soluționarea aderării României la Spațiul Schengen, ca urmare a solicitării delegației social-democrate în Parlamentul European. Demersul de a avea o dezbatere cu rezoluție pe problema Schengen a fost susținut de Grupul politic S&D și de majoritatea grupurilor politice.

Menținerea controalelor la frontierele interne pentru Bulgaria și România are un impact negativ asupra principiului egalității și nediscriminării în cadrul UE, precum și asupra exporturilor și importurilor din și către ambele state membre și asupra operațiunilor de transport din și către unele dintre cele mai mari porturi de marfă și de pasageri din sudul Europei, generând pierderi ale profiturilor și creșteri ale cheltuielilor.

Menținerea controalelor la frontierele interne ale Uniunii și reintroducerea acestor controale în spațiul Schengen au un impact considerabil și asupra vieții cetățenilor europeni, în special asupra lucrătorilor mobili și a tuturor celor care beneficiază de principiul liberei circulații în interiorul UE, și subminează grav încrederea acestora în instituțiile europene și în integrarea europeană.

Parlamentul European a votat marți o rezoluţie pentru primirea României și Bulgariei în Schengen

Rezoluţia, adoptată cu 547 voturi pentru, 49 voturi contra şi 43 de abţineri, îndeamnă Consiliul să ia toate măsurile necesare pentru a adopta decizia sa privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria şi în România până la sfârşitul anului 2022, asigurând astfel eliminarea controalelor asupra persoanelor la toate frontierele interne pentru ambele state la începutul anului 2023.

Parlamentul European reaminteşte că toate condiţiile necesare pentru aplicarea integrală a acquis-ului Schengen în România şi Bulgaria au fost deja îndeplinite de ambele state membre în 2011, arată rezoluţia.

Potrivit proiectului textului, controalele la frontierele interne ale celor două ţări ar trebui anulate de la începutul anului viitor. Preşedinţia cehă a Consiliului Uniunii Europene şi-a anunţat intenţia de a supune la vot problema în decembrie.

Sofia şi Bucureşti au invitat o nouă misiune a UE pentru a verifica starea frontierelor externe, deşi disponibilitatea de a adera la Spaţiul Schengen a fost evaluată pozitiv încă din anul 2011, scrie Rador.

Analistul politic Bogdan Chirieac şi preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, au discutat în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră” despre acceptarea României în spațiul Schengen.

Regatul Țărilor de Jos, actuala denumire oficială a Olandei, este ultimul stat care nu și-a precizat clar poziția față de dorința României de a intra în spațiul european al liberei circulații a persoanelor - Schengen.

”Olanda rămâne singura care nu și-a dat acordul, însă toată lumea consideră că intrarea României în Schengen trebuie să se întâmple în toamna asta sau la iarnă când va fi decizia, pentru că nu există nici un motiv de tărăgănare.Țările care s-au opus până acum- în afară de Olanda- Franța, Germania și Finlanda acum au zis că nu au nici o treabă, că putem să intrăm în Schengen. Singura care încă nu s-a pronunțat e Olanda. Un partid minor din coaliția de guvernare a Olandei, un fel de USR-putinist de-al lor, s-ar opune aderării. Aștept cu interes să văd ce o să se întâmple. Dacă se vor opune în continuare, noi ce am avut și ce am pierdut... am pierdut că nu intrăm în Schengen, în rest rămânem cum am fost... Dar, pentru Uniunea Europeană e încă o dovadă de nufuncționalitate. Nu se poate ca o decizie luată la nivelul Uniunii, 26 de țări, cu toate argumentele posibile, tehnice, politice, să zică DA, și un partiduleț dintr-o țară să zică NU și lucrurile să rămână stabilite de partidulețul dintr-o țară. Asta înseamnă că rămâne o instituție complet nefuncțională. De aceea eu cred că în proporție 51% o să fie decizia unanimă ca România să intre în Schengen, că dacă nu, în tot contextul acesta, cu toate valurile create de inflație, de energie, de război, să vină și chestia asta pe față... adică un scuipat în ochi pe care îl primește nu numai România, ci îl primește toată Uniunea Europeană de la un partiduleț din Olanda... și atunci chestia asta mi se pare chiar de filme de categoria Z. Cu MCV-ul se rezolvă lunile următoare și atunci rămâne doar opoziția unor Gigei din Olanda. Pe bune? E o chestiune de bun simț și stă la nivel de structură și de organizare a Uniunii Europene”, a declarat preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică.

