Parlamentul European votează marți o rezoluţie pentru primirea României și Bulgariei în Schengen

Potrivit proiectului textului, controalele la frontierele interne ale celor două ţări ar trebui anulate de la începutul anului viitor. Preşedinţia cehă a Consiliului Uniunii Europene şi-a anunţat intenţia de a supune la vot problema în decembrie.

Sofia şi Bucureşti au invitat o nouă misiune a UE pentru a verifica starea frontierelor externe, deşi disponibilitatea de a adera la Spaţiul Schengen a fost evaluată pozitiv încă din anul 2011, scrie Rador.

Analistul politic Bogdan Chirieac şi preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, au discutat în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră” despre acceptarea României în spațiul Schengen.

Regatul Țărilor de Jos, actuala denumire oficială a Olandei, este ultimul stat care nu și-a precizat clar poziția față de dorința României de a intra în spațiul european al liberei circulații a persoanelor - Schengen.

”Olanda rămâne singura care nu și-a dat acordul, însă toată lumea consideră că intrarea României în Schengen trebuie să se întâmple în toamna asta sau la iarnă când va fi decizia, pentru că nu există nici un motiv de tărăgănare.Țările care s-au opus până acum- în afară de Olanda- Franța, Germania și Finlanda acum au zis că nu au nici o treabă, că putem să intrăm în Schengen. Singura care încă nu s-a pronunțat e Olanda. Un partid minor din coaliția de guvernare a Olandei, un fel de USR-putinist de-al lor, s-ar opune aderării. Aștept cu interes să văd ce o să se întâmple. Dacă se vor opune în continuare, noi ce am avut și ce am pierdut... am pierdut că nu intrăm în Schengen, în rest rămânem cum am fost... Dar, pentru Uniunea Europeană e încă o dovadă de nufuncționalitate. Nu se poate ca o decizie luată la nivelul Uniunii, 26 de țări, cu toate argumentele posibile, tehnice, politice, să zică DA, și un partiduleț dintr-o țară să zică NU și lucrurile să rămână stabilite de partidulețul dintr-o țară. Asta înseamnă că rămâne o instituție complet nefuncțională. De aceea eu cred că în proporție 51% o să fie decizia unanimă ca România să intre în Schengen, că dacă nu, în tot contextul acesta, cu toate valurile create de inflație, de energie, de război, să vină și chestia asta pe față... adică un scuipat în ochi pe care îl primește nu numai România, ci îl primește toată Uniunea Europeană de la un partiduleț din Olanda... și atunci chestia asta mi se pare chiar de filme de categoria Z. Cu MCV-ul se rezolvă lunile următoare și atunci rămâne doar opoziția unor Gigei din Olanda. Pe bune? E o chestiune de bun simț și stă la nivel de structură și de organizare a Uniunii Europene”, a declarat preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică. Vezi articolul și video aici!

În cadrul emisiunii Deferiți Mass-Media, jurnalistul Val Vâlcu, analistul politic Bogdan Chirieac și consultantul politic Cozmin Gușă, au discutat despre șansele pe care le are România de a fi acceptată în spațiul Schengen.

Val Vâlcu: ”Hai să continuăm cu pariurile. Mai e puțin și lumea se duce și pariază la pronosport. Intrarea în Schengen: DA, NU ȘTIU, NU RĂSPUND”.

Cozmin Gușă: ”NU! NU!”

Bogdan Chirieac: ”Deși nici eu, nici Cosmin nu avem un glob de cristal... Mark Rutte nu a zis că Olanda sprijină aderarea României la Schengen cum au spus Macron și Scholz. Omul a zis că în principiu Olanda nu are nimic împotriva intrării României în Schengen, dar discuțiile vor începe atunci când criteriile vor fi fost îndeplinite... deci, bla... bla... bla... E o formă de refuz diplomatic”.

Val Vâlcu: ”Care ar fi soluțiile?”

Cozmin Gușă: ”Eu revin la declarația lui Rareș Bogdan. Nu m-a susținut multă lume când am zis că Rareș ar trebui susținut, că acest gen de mesaj este eficient. Numai așa se poate. Să ne arătăm potențialul și să răspundem în același fel: dur, rigid, cum a făcut și acest Mark Rutte. Deci Olanda merge pe dreptul ei de veto în UE cum merge Putin cu dreptul lui de veto la ONU, cu care blochează tot ce vrea el acolo. Putin e membru în Consiliul de Securitate și poate să blocheze orice. Așa face și Rutte”. Vezi articolul și video aici!

